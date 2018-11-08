УКАЗЫ

«За вклад в развитие национального телерадиовещания, заслуги в области журналистики присвоить почетное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия»:

Аджинджал Амре Юрьевне

Ачба Алине Отаровне

Ашуба Сырме Павловне

Бганба Мадине Нодаровне

Гуния Анне Ивановне

Джикирба Есме Валикоевне

Квеквескири Нонне Константиновне

Кецба Астанде Раульевне

Когония Элеоноре Астамуровне

Кокоскерия Манане Дзикуевне

Начкебия Инне Юрьевне

Садзба Сусане Сергеевне».

***

«За вклад в развитие абхазского телевидения, многолетний труд присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия»:

Агухава Алексею Зауровичу

Адзинба Аслану Валериевичу

Аристава Александру Александровичу

Аршба Ирине Зурабовне

Ахмед-оглы Олегу Кязимовичу

Бутба Людмиле Ремизовне

Кокоскерия Виоле Константиновне

Палба Светлане Лудиевне».

«За вклад в развитие национальной литературы присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» Касландзия Валерию Платоновичу».

***

«За многолетнюю плодотворную работу в области культуры, популяризацию и сохранение исторического наследия наградить директора Государственного учреждения «Историко-мемориальный музей Н.А. Лакоба» Малия Людмилу Владимировну орденом «Ахьдз-Апша» III степени».

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал соответствующие Указы

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА