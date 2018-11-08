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УКАЗ
«За мужество и отвагу, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., наградить медалью «За отвагу»:
1. Адлейба Валентина Фрикановича
2. Ажиба Игоря Закановича
3. Амичба Виссариона Виссарионовича
4. Арахамия Рубена Сурамовича
5. Арджения Зиту Васильевну
6. Аристава Ахру Шотовича
7. Ахиба Адамыра Аркадиевича
8. Ахиба Мушни Шаликовича
9. Барзания Ию Кирбеевну
10. Барциц Михаила Жозбеевича
11. Бенделиани Роланди Раулевича
12. Бения Нодара Павловича
13. Воуба Демура Антоновича
14. Галаванову Розу Яковлевну
15. Гамгия Алексея Шаликовича
16. Гарцкия Марину Георгиевну
17. Гобечия Маргариту Георгиевну
18. Гурджуа Лерика Спиридоновича
19. Джелиева Казбека Давидовича
20. Джинджолия Лери Шотовича
21. Джиоева Георгия Александровича
22. Джиоева Гурами Бесоевича
23. Дзидзария Романа Владимировича
24. Еник Аллу Тачовну
25. Жанава Ингу Константиновну
26. Жанава Инну Константиновну
27. Жугова Алимбека Хасанбиевича
28. Инапшба Анатоли Темуровича
29. Камлия Батала Арсентьевича
30. Каркусты Гурама Александровича
31. Кеян Аллу Арутюновну
32. Киут Амирана Мировича
33. Киут Валико Мосиевича
34. Киут Вахтанга Ятмовича
35. Киут Генрика Алексеевича
36. Киут Зураба Чаквовича
37. Киут Константина Самсоновича
38. Киут Нодари Мировича
39. Киут Романа Мировича
40. Кобесава Эдуарда Викторовича
41. Кокоскерия Дмитрия Алексеевича
42. Кочиева Гиви Ясоновича
43. Купалба Астамура Валериевича
44. Лазария Беслана Решовича
45. Лейба Гули Деновну
46. Ломия Беллу Ивановну
47. Ломия Эмзара Ивановича
48. Малания Авдения Левардовича
49. Малия Тамаза Владимировича
50. Маркосяна Хачика Георгиевича
51. Меграбяна Мамикона Завеновича
52. Папба Апту Руфиковича
53. Папба Джирани Владимировича
54. Пилиева Михаила Георгиевича
55. Плиева Нугзара Матеозовича
56. Попова Владимира Алексеевича
57. Сангулия Батала Платоновича
58. Соломония Акакия Александровича
59. Таркил Донду Викторовну
60. Таркил Замиру Георгиевну
61. Тополяна Ишхана Хореновича
62. Трапш Маргариту Ивановну
63. Тугуш Тариэла Акакиевича
64. Ханагуа Рудольфа Владимировича
65. Хватландзия Ивана Иликовича
66. Цикутания Едуарда Яковича
67. Цишба Антонину Александровну
68. Чакмач-оглы Эдика Чичиковича
69. Чачибая Земфиру Владимировну
70. Шадания Раули Серапионовича
71. Шакая Астамура Юрьевича
72. Шакая Раули Джиджовича
73. Шамба Рауля Нурбеевича
74. Шурдулава Аркадия Анковича
Посмертно:
75. Ахуба Рустама Валериевича
76. Джгаркава Дато Гивиевича
77. Шумения Константина Вадиковича».
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал соответствующий Указ
Номер: 120
Выпуск: 3621
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА