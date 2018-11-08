Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в торжественном мероприятии по случаю 40-летия со дня основания Абхазского телевидения, состоявшемся в Абхазской государственной филармонии

Глава государства поздравил коллектив Абхазской государственной телерадиокомпании с юбилейной датой:

«Пройденный вами путь является неотъемлемой частью политической истории Абхазии. Создание Абхазского телевидения неразрывно связано с борьбой нашего народа и нашей интеллигенции за свободу и независимость.

Известное письмо 1977 года открыло новую страницу в развитии Республики Абхазия. Как вам известно, Грузия долгое время противостояла открытию нашего национального телевидения, университета, прекрасно понимая значение и роль этого события.

Начавшее работу в 1978 году, Абхазское телевидение претерпело большие изменения по форме и содержанию. Сегодня развиваются общественно-политическое, художественное, документальное направления телевизионной деятельности.

Следует отметить большой вклад первых руководителей и организаторов работы телевидения Шамиля Пилия, Гурама Амкуаб, Михаила Мархолия, Рауля Ласурия, Владимира Зантария, Руслана Хашиг, Юрия Кутарба, Амирана Гамгия, Леонида Агрба, Даура Корсая, Даура Киут, первых абхазских дикторов Эммы Адлейба, Камы Джапуа, Зураба Аргун, Леонида Хишба, Рауфа Чепия.

Вечная слава и память сотрудникам телевидения, погибшим в период Отечественной войны 1992-1993 годов и преждевременно ушедшим из жизни в послевоенное время. Это – Ахра Акаба, Валерий Ажиба, Лаврентий Брандзия, Автандил Гварамия, Гарри Дбар, Асланбей Камкия, Анзор Кварчелия, Астамур Садзба, Анатолий Шония, Джамбул Джопуа.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с юбилейной датой! Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых успехов!»

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА