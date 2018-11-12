КАВКАЗСКИЕ ИЗГНАННИКИ

Народ убыхов предпочел уход в Турцию

Обычно историки затрудняются сказать, в каком году исчез тот или иной народ. Дату исчезновения убыхов мы знаем совершенно точно: это случилось 7 октября 1992 года, когда в Турции умер Тевфик Эсенч – последний человек, который говорил на родном убыхском языке.

В Турции к моменту полной утраты национальной идентичности убыхи прожили всего-то около 130 лет. Они были родом с Кавказа, а в Турции оказались после 40-летней войны с Российской империей. Правда, за эти годы отечественные этнографы так и не смогли изучить народ, с которым воевали. Убыхи яростно сопротивлялись любому изучению.

Когда умирает язык

А в академической среде того времени велись дискуссии, кто же такие эти убыхи. Одни ученые считали их черкесами, другие – адыгами, третьи – сородичами шапсугов. Но не стоит упрекать российских академиков в дилетантизме – турецкие мудрецы, которым пришлось определять происхождение убыхского языка, в свое время сдались еще быстрее.

Существует даже легенда: один султан, решивший даровать убыхам письменность, послал в Анатолию, где они проживали, придворного толмача. Тому было приказано изучить язык убыхов и сделать после возвращения доклад. Мудрец отправился в путь, прожил какое-то время среди убыхов и наконец вернулся в Стамбул. Явился он к своему султану и пал ему в ноги, распластавшись на мраморном полу дворца: виноват, мол, не смог ничего выяснить. Султан, конечно, стал расспрашивать, в чем дело. Тогда толмач снял с пояса сумку с мелкими камушками и произнес следующее: «Вот, послушай, господин, как они звучат, когда трутся и ударяются друг о дружку». «Слышу, – сказал с удивлением султан, – но причем тут изучение языка убыхов?» «Точно так же, – ответил толмач, – звучит для чужого уха тот язык, изучать который ты меня послал, – трещит, переливается, соударяется, и ничего понять невозможно!»

И немудрено. Убыхский язык – единственный, в котором более 84 согласных и всего две гласные. Все, кто пытался его выучить, пока были еще живы старики, им владевшие, – сдались. А в письменном виде он никогда и не существовал.

Люди гор

До 1864 года убыхи жили на очень небольшой территории северо-западнее Абхазии – между реками Шахе и Хоста. Западнее убыхов были племена шапсугов, а восточнее – племена садзов-джигетов. Достоверно известно, что в 1864 году эмигрировало 74 567 убыхов, и очень незначительное число семей осталось в России. По самым оптимистическим подсчетам, убыхов было не более 75 тысяч человек. Происхождение их считается спорным. Хотя исламские историки с большим воодушевлением относят убыхов чуть ли не к потомкам самого пророка Мухаммеда, а другие, ориентированные на язычество, – к осколкам древнего населения Колхиды, аланам, достоверно определить их этническую принадлежность практически невозможно. Немногие сохранившиеся портреты убыхских князей показывают характерные кавказские черты лица. Современные ученые сходятся во мнении, что убыхи относились к адыгским племенам, как и их ближайшие соседи – шапсуги и абхазы. А вот язык... Не случайно ведь, что, оказавшись среди адыгов, оставшиеся в России убыхи скоро перешли на их язык. А оказавшиеся на чужбине точно так же стали говорить на турецком.

В то же время историческая память у убыхов, потерявших национальную идентичность, оказалась сильнее языковых корней. И сегодня «этнически чистые» убыхи могут оперировать родословной из 5-8 колен предков. А потомки аристократических фамилий простирают историческую память на 1500 лет назад. Но всегда эта память касается крохотной территории на побережье Черного моря и вверх, в горы, в районе Сочи. Между прочим, имя городу Сочи дало одно из убыхских племен – соча, или соцва. А всего таких больших семей убыхов известно было шесть: субаши, которые жили в низовьях реки Шахе, были, по сути, смешанным убыхо-шапсугским племенем; хизе, тоже сильно смешавшиеся с шапсугами; вардане – многочисленное племя с большими аулами, занимавшее территорию от побережья до горных перевалов; псахе, расселившиеся в междуречье Псахе и Сочи; саше – в междуречье Сочи и Агуры; упомянутые уже соча и несколько сообществ убыхов, обитавших высоко в горах, самоназвания которых остались неизвестными.

(Продолжение в следующем номере)

Номер: 121Выпуск: 3622Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы