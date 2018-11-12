САБРИНА ПКИН «МИСС ТАЛАНТ КАВКАЗА»

LAFE-стиль

В Нальчике прошел первый конкурс красоты и талантов «Королева Кавказа-2018». В нем принимала участие уроженка Абхазии, студентка первого курсов вокального и хореографического факультетов музыкального театрального отделения Северо-Кавказского государственного института искусств Сабрина Пкин.

Организаторы данного конкурса проводили кастинг в августе текущего года. 13 конкурсанток были отобраны практически из всех уголков республик Северного Кавказа. Сабрина Пкин попала на этот конкурс по приглашению самих организаторов, без кастинга. Она представляла Абхазию. Участницы конкурса в течение недели демонстрировали свои таланты на двух предварительных этапах: конкурсе талантов и конкурсе «Гуащаней».

В первом отборочном туре, который проходил 11 октября, Сабрина Пкин представила танец из американского художественного фильма «Маска». Номер начинается с исполнения песни, а потом идет переход непосредственно к самому танцу. Исполнить этот номер Сабрине помог партнер по танцу, также студент хореографического факультета СКГИИ. По результатам тура творческий номер Сабрины Пкин был признан лучшим.

Следующий отборочный тур – «Гуащаней – путь великой княжны» являлся одним из важных этапов конкурса красоты и талантов «Королева Кавказа». Это собирательный образ горянки, где девушки знакомили жюри и зрителей со своей культурой, традициями, представляли свой национальный костюм и национальное блюдо. Сабрина вышла в абхазском княжеском платье и исполнила «Княжеский танец» со студентом Амираном Кайтан из Абхазии. Им аккомпанировал оркестр абхазских музыкальных инструментов. В рамках отведенного ей времени Сабрина рассказала о княжеском костюме абхазов. Также на данном этапе конкурса она презентовала национальные блюда – курятину в аджике, асызбал, арашы, ачаш, абхазское игристое вино.

Финал конкурса был самый сложный и насыщенный. У каждой участницы было по пять выходов: в национальном костюме, вечернем, свадебном и повседневном платьях. Девушки демонстрировали не только свои костюмы, но талант и мастерство, отвечали на вопросы жюри. По итогам конкурса Сабрина была признана «Мисс талант Кавказа», «Королевой Кавказа» стала жительница Кабардино-Балкарии Вероника Иорданиди.

Сабрина Пкин и ранее принимала участие в конкурсах красоты и таланта. В 2017 году она стала первой вице-мисс конкурса красоты и таланта СКГИИ. В том же году получила титул «Королева Абхазии» на конкурсе красоты и таланта Абхазии. Разносторонне талантливая Сабрина играет на гитаре, пианино, поет, танцует, занимается шитьем и рисованием. Как сказала «Мисс талант Кавказа», она получила незабываемые впечатления от участия в данном конкурсе. Особенно отметила сплоченность и дружелюбие его участниц, что очень редко встречается на подобного рода мероприятиях. Сабрина выражает благодарность всем, кто ее поддерживал в эти дни. Это ее родные и близкие, родственники, друзья из института и жители Абазии, принявшие участие в голосовании в Инстаграме, прошедшем за день до финала. Мы также желаем Сабрине Пкин успехов в учебе, достижения поставленных целей, и чтобы ее копилка наград продолжала пополняться.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 121Выпуск: 3622Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»