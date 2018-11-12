ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПЕРВЫЕ ШАГИ

Молодые предприниматели Абхазии

В конференц-зале Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия состоялось первое заседание некоммерческого партнерства «Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии». Эта организация была создана в конце июня, и учредителем ее стала Торгово-промышленная палата РА. Идея создания Ассоциации принадлежала трагически ушедшему из жизни Премьер-министру, экс-президенту палаты Геннадию Гагулия. По его же предложению, Камила Квициния была избрана председателем молодежной организации.

В повестку дня первого заседания Ассоциации было включено избрание президиума. Заместителем председателя молодые предприниматели избрали Эсму Арджения (индивидуальный предприниматель, производство компотов и джемов), а членами президиума – Елизавету Малания (директор ООО «Апсуа Тур»), Астана Ардзинба (генеральный директор РУП «Сухумский молочный завод»), Нану Анчабадзе (директор салона «New-Fantasy»), Кристину Тарба (ортодонтический центр «Rideamus»), Сарию Шамба (директор салона «Посольство Красоты»), Османа Барциц (руководитель фирмы «Гудаута-Рестайлинг»), Татьяну Арджения (индивидуальный предприниматель, производство компотов и джемов).

Избранные члены президиума поблагодарили своих коллег за оказанное им доверие.

– Это серьезная и ответственная миссия – быть членами президиума Ассоциации. Объединив наши усилия, мы добьемся больших результатов и сможем реализовать много проектов и идей и сделать так, чтобы Ассоциация, которая была создана Премьер-министром, экс-президентом ТПП РА Геннадием Гагулия, работала и развивалась дальше. Мы все сталкиваемся с одними и теми же проблемами в бизнесе. Когда мы будем в одной команде, то сможем не только защищать свои права, но обмениваться опытом по ведению бизнеса и вместе поднимать экономику нашей республики, – отмечали молодые предприниматели.

Участники встречи благодарили ТПП РА за создание организации и подчеркивали, что палата грамотно выстраивает свою работу и всегда старается помочь предпринимателям. Более того, стимулирует молодежь на открытие собственного дела и оказывает помощь в развитии внешнеэкономических связей.

Работа Ассоциации будет проходить под девизом «Молодежь – это будущее Абхазии», поэтому, говоря о планах работы на 2019 год, Камила Квициния отметила, что молодые предприниматели должны внести максимальный вклад в развитие предпринимательства в Абхазии, которое, как известно, является локомотивом всего общественного развития. Ассоциация будет организовывать встречи с бизнес-экспертами, участвовать в конференциях, форумах, семинарах, презентациях, круглых столах как внутри республики, так и за ее пределами.

– Двери нашей организации открыты для всех. Если мы будем работать усердно и сообща – у нас многое получится, – добавила председатель Ассоциации.

В ходе встречи Камила Квициния от имени Ассоциации поздравила и наградила грамотами победителей российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018», проходившей в Москве с 10 по 13 октября, которые являются членами Ассоциации молодых предпринимателей Абхазии.

Далее, уже в неформальной обстановке, каждый из предпринимателей рассказал своим коллегам о себе и своей деятельности. Молодые предприниматели обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе своей работы. Говорили о ввозном НДС и госпошлине, о необходимости внедрения IT-технологий, позволяющих осуществлять оплату с российских карт на счета абхазских предпринимателей и владельцев гостиничного бизнеса, обеспечив им тем самым безопасную оплату услуг. Шел разговор и о бесплатном выходе на горячую линию 8(800) и о том, что дальнейшие встречи Ассоциация планирует вести на абхазском языке и тем самым поддерживать наш государственный язык.

На встрече также было сказано о том, что Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии и газета «Республика Абхазия» в скором времени запустят как в социальных сетях, так и в самом издании рубрику «Молодые предприниматели Абхазии», где читатели (не только абхазские, но и зарубежные, так как благодаря интернету газету читают во многих странах) могут узнать об абхазских брендах, которые уже нашли подтверждение на многочисленных зарубежных ярмарках и выставках, и о потенциале республики для привлечения инвестиций. Также будут освещаться все мероприятия, которые будет проводить Ассоциация. Обменявшись контактами, молодые предприниматели приняли решение назначить новую встречу, предварительно на 8 ноября 2018 года.

Пресс-служба НП МПА

Номер: 121Выпуск: 3622Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба НП МПА