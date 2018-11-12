Не вместо Бога, а вместе с ним

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Пять месяцев назад Мадлена подарила своей большой семье бесценный подарок – сына Богдана, брата для троих своих старших детей. Я уже было собралась написать, что больше всех был горд и счастлив папа Богдана, но вовремя спохватилась, поняла, что никто не изобрел еще меру простого человеческого счастья. В первые дни старшие буквально выхватывали новорожденного друг у друга: «Ты уже подержала! Теперь давай мне!»

Мадлена даже переживала: все-таки не дело так баловать ребенка, а тут его не спускают с рук.

– Скорее бы началась школа! – с надеждой делилась Мадлена с подругой – тоже многодетной мамой, а та только улыбалась, потому что знала: юные помощники и из школы будут мчаться домой, потому что нет ничего более радостного и наполняющего жизнь смыслом, чем малыш в семье.

В день родов Мадлена была еще на работе и уже через пару недель после рождения сына стала на час, на два появляться в салоне, заранее договорившись с клиентами. Она работает в сфере услуг, и ее профессия – превращать каждую женщину в неповторимую красавицу.

Вот и я, снова оказавшись во власти рук Мадлены уже после рождения Богдана, завязала обычный женский разговор:

– Ты в Сочи рожала?

– Да нет! Не вижу в этом смысла. Всех четверых родила в нашем роддоме. Меня там уже все знают.

Так же считает и еще одна сухумчанка, Манана П.:

– После первых родов я поняла, что ничего уж такого страшного в процессе родов нет. И когда пришла пора рожать второго сына, сказала свекрови, что не стоит беспокоить сочинских друзей, буду рожать в Сухуме, тем более что как раз роддом открылся после ремонта. Впечатление от общения с врачами и медсестрами у меня осталось очень хорошее, так что пройдет годик-другой, и я, пожалуй, решусь и на третьего.

А глядя на Анжелу С., которую я помню еще озорной девчонкой, и на четверых ее детей, я начинаю думать, что жизнь – это прекрасная, легкая, полная счастливых сюрпризов игра.

– Дети просят еще двух братиков, – жизнерадостно говорит Анжела, застегивая после кормления младшей девочки платье на груди, – они во всем мне помогают, даже мальчишки. Обещают, что в школе будут одни пятерки, и уже заверили папу, что на каникулах начнут помогать ему в мастерской. И все это ради того, чтобы я согласилась.

Да, у Анжелы прекрасный, любящий, работящий (и небедный!) супруг, но сколько семей, живущих в достатке, не решаются на второго и третьего ребенка, потому что у жены после первых родов остается страх. Страх боли, страх недоверия. Страх – все ли будет в порядке с ребенком. Страх становится причиной отказа от большой семьи.

– Процесс психологической подготовки к родам значит не меньше, чем значат сами роды, – говорит заместитель главного врача Республиканской больницы по родовспоможению Белла Пилия. Несколько лет назад было принято государственное решение о переводе самостоятельного учреждения – родильного дома – в статус подразделения многопрофильной больницы. Но это лишь юридическая сторона вопроса. А суть от этого не изменилась. Все так же – с волнением и надеждой – в любое время дня и ночи к приемному отделению подъезжают женщины, как правило, в сопровождении близких.

– Наше учреждение государственное, – продолжает Белла Романовна, – и, конечно, мы зависим от бюджета. Но для молодой небогатой страны, какой является Абхазия сегодня, наше отделение оснащено вполне достойно. И я, и мои коллеги не раз убеждались в этом во время стажировок в других аналогичных нашему лечебных учреждениях, в том числе в ведущих центрах акушерства и гинекологии. Чаще всего мы стажируемся в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, расположенном в Обручевском районе Москвы, на улице Академика Опарина, 4.

Да и коллеги, бывающие у нас, отзываются и о нашей работе, и о техническом оснащении нашего подразделения с одобрением. Объем помощи, которую мы оказываем по акушерству и гинекологии, соответствует третьему уровню (это такая профессиональная градация), к этому уровню медицинских учреждений наше как раз и относится.

Бесспорно, важное событие последнего времени – появление в нашем отделении блока интенсивной терапии новорожденных – четыре палаты, оснащенные всем необходимым. Такого у нас прежде не было. Для отделения родовспоможения, рассчитанного на сто коек, этого вполне достаточно. Реализовать такую важную задачу удалось при поддержке Минздрава. Здесь работают неонатологи Ада Ампар, Амра Барциц, Мактина Лакербая и ещё ряд замечательных детских врачей.

В условиях Абхазии сегодня нет возможности оснастить родовспомогательное отделение, как космический корабль, но это и не нужно. Специалисты знают, что и при скромном оснащении можно прекрасно выполнять поставленные задачи, ведь главное – это опыт, профессионализм и квалификация сотрудников – каждого на своем месте.

– У нас в основном работают специалисты с огромным опытом, я имею в виду как врачей, так и медицинских сестер, – рассказывает Белла Романовна. – Всего у нас 25 врачей. Пятеро из них – высшей категории, большинство составляют врачи первой категории и несколько врачей молодых, которые еще не сертифицированы по категориям. Мы готовим себе смену, ведь жизнь идет. И нам это известно как никому другому, ведь помогать появлению на свет – наша профессия, наша обязанность, наше дело. У нас акушерки со стажем по 40–30 лет.

Об опыте врачей сухумского роддома – именно так продолжают называть отделение родовспоможения в народе – без преувеличения, ходят легенды. Одни хвалят одного врача и недовольны другим, жизнь есть жизнь, но авторитет таких врачей, как Лиана Ачба, Рита Трапш, Диана Читанава, Астанда Бигуаа и сама Белла Пилия, бесспорен. Все они способны оказать любой вид помощи, востребованной по их профессиональному направлению. Не менее опытны и медицинские сестры роддома, в частности, старшая сестра отделения неонатологии Манана Хаджимба, старшая сестра отделения гинекологии Марина Ткебучава, старшая операционная сестра Нонна Ачба. Огромный опыт (а у многих еще и война за плечами) у операционных сестер и анестезисток Дали Джопуа, Светланы Лукашовой, Стеллы Берая, Нанули Чагава, Дианы Качабава, Нины Гогуа, Гули Минадзе, Ирины Гогуа, Луизианы Адлейба, прекрасно показала себя и молодой специалист – Ирма Шинкуба. Много лет работают Русико Ткебучава, Жанна Габлия, Ирина Акшба, старшие акушеры Мзия Чхеидзе, Мадина Дамения, Кама Бигвава, Эмма Жвания, Галина Ласурия, Виола Бжания, Тина Гамисония, Саида Ачба, Гули Джения. Многие из них – тоже участницы войны.

– Наш роддом работает по современным правилам, – продолжает Белла Романовна, – это и совместное пребывание матери и ребенка в палате, и раннее прикладывание новорожденного к груди. Мы делаем ставку на роды, приближенные к природным, стремимся сократить до минимума вмешательство в процесс родов, и операции кесарева сечения у нас тоже проводятся только при крайней необходимости, хотя насколько это удается, сказать трудно. Пока по цифрам, если брать мир в целом, мы на уровне среднестатистических данных: 30 % от 100. Только за 10 месяцев текущего года у нас родились 956 детей: 490 мальчиков и 466 девочек.

Признаюсь, не знала, что у нас, оказывается, не просто допускается, но и приветствуется присутствие при родах, то есть так называемые партнерские роды.

– Женщину во время родов, во всяком случае, в первом и в третьем периоде родов могут поддерживать родные и друзья: муж, мама, подруга, при желании роженицы это может быть другой врач. Для этого нужно заранее написать заявление. Хотя, – замечает Белла Романовна, – еще ни один муж желания присутствовать на родах не изъявил. Наверное, наш менталитет накладывает отпечаток.

А вот мне такие случаи известны: два наших земляка рискнули – известный органист Лука Гаделия и Валерий Кобахия, но обе семьи большую часть времени проводят не в Абхазии. В обоих случаях молодые папы сами рассказали об этом в социальных сетях.

Сколько людей, столько и мнений.

Но отправилась я к Белле Романовне с особой целью. По заданию редактора мне предстояло выяснить, как относятся в самом отделении родовспоможения к упорным слухам, что в сухумском роддоме все платно, и потому многие, накопив деньги, едут рожать в Сочи. Тоже, кстати, не бесплатно.

Каждая женщина, которой предстоит стать мамой в первый раз, естественно, и радуется, и волнуется. И к радости невольно примешивается страх, опасение – как это произойдет? И второе – сколько придется заплатить? Пока я, заикаясь от смущения, стараюсь деликатнее сформулировать вопрос, Белла Романовна сама приходит мне на помощь:

– Я работаю в роддоме 35 лет и много раз слышала разные истории о нашем учреждении. Многое, скажу откровенно, миф. Меня каждый раз поражает, почему так много негатива вокруг такой светлой профессии, как наша? Ведь женщины уходят от нас такими счастливыми! Откуда потом берутся слухи? Да, наша профессия предполагает максимум трудностей и минимум оплаты – у наших сотрудников небольшая зарплата, как, впрочем, и во всех бюджетных организациях. Но официально платных услуг в нашем учреждении нет. Не раз заходил об этом разговор. Существует мнение, что женщинам было бы легче, если бы они приходили и видели нечто вроде прейскуранта оказываемых услуг, чтобы уже не было никаких сомнений и толков. Я с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Потому что вот уж в этом случае к нам не обратятся многие сотни женщин, у которых нет средств, чтобы оплачивать роды. И как им быть? Между тем таких женщин немало, поверьте. Сегодня же у нас в государственном (!) медицинском учреждении любой женщине окажут необходимую помощь, я заявляю это с полной ответственностью. Никому не откажут в помощи. Так было. Так есть. И так будет. Большинство наших рожениц – это обычные жительницы Абхазии, у которых небольшая зарплата, как, впрочем, я уже говорила, и у наших сотрудников. Все остальное – если речь идет о благодарности врачу, медсестре – это уже вне моей компетенции. Никто не может запретить человеку отблагодарить врача, медицинскую сестру. Это ваше личное дело.

Хотя я не устаю повторять: не платите! Не нужно!

Белла Романовна, пользуясь случаем, обратилась к женщинам, которым еще предстоит встретиться с коллективом отделения родовспоможения на его гостеприимной территории: если у вас есть претензии к кому-нибудь из сотрудников, безо всякого стеснения поставьте об этом в известность руководство отделения. Пусть все будет прямо, открыто и честно. Мы все, хоть и помогаем людям появляться на свет, – такие же люди, как и все остальные. И вообще никто, ни в какой профессии не должен чувствовать себя наместником Бога на земле. Не вместо Бога, а только вместе с ним мы можем делать добрые дела.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 121Выпуск: 3622Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА