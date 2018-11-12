ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил сотрудников органов внутренних дел республики с Днем милиции

В поздравлении говорится:

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем милиции!

Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали достойное место в решении общегосударственных задач.

Лучшие традиции закладывались многими поколениями. В связи с этим выражаю особую благодарность ветеранам органов внутренних дел за неоценимый вклад в дело становления современной милиции, за воспитание нового поколения сотрудников МВД. Ваши опыт и знания бесценны. Своей активной жизненной позицией вы показываете пример честного и беззаветного служения Родине.

В этот день мы отдаем дань памяти сотрудникам, сложившим свои головы в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годах, за процветание и независимость нашей страны. Убежден в том, что вы и впредь будете прилагать все свои знания и силы для охраны общественного порядка, обеспечения надежной защиты интересов граждан нашей страны, сохранения спокойствия в обществе.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам милиции крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов и достижения во имя процветания Республики Абхазия!»

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Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба принял участие в торжественном собрании личного состава Министерства внутренних дел Абхазии, приуроченное ко Дню абхазской милиции.

Присутствующие почтили память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции минутой молчания.

Глава Правительства поздравил работников абхазской милиции, выразив глубокую признательность ветеранам органов внутренних дел: «Вместе с другими силовыми ведомствами вы отвечаете за соблюдение законности и правопорядка. По долгу службы вам приходится решать сложные и ответственные задачи, включая обеспечение общественной безопасности, борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией, наведение порядка на дорогах».

По случаю 97-й годовщины со дня образования абхазской милиции сотрудников органов внутренних дел поздравили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, председатель Верховного суда Манана Делба, заместитель начальника Пограничного управления ФСБ РФ в РА Павел Суриков, председатель Союза ветеранов МВД РА Владимир Джинджолия.

Номер: 121Выпуск: 3622Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА