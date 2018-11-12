Инспекционная поездка Премьер-министра в Гагрский район

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба совершил инспекционную поездку по строящимся в Гагрском районе объектам в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Глава Правительства встретился с генеральным заказчиком ремонтных и строительных работ, а также с их исполнителями. Осмотрев территорию парка принца Ольденбургского в городе Гагре, В.Бганба указал на необходимость скорейшего возобновления работ в парке, благоустройство которого значится в разделе программы «Развитие города Гагра как курортно-туристического центра».

Представитель компании «ЭкоГео-Проект», осуществляющей работы в парке, отметил, что модернизация инфраструктуры парка была приостановлена из-за летнего курортного сезона и будет возобновлена в ближайшее время. Он также указал, что в разделе обустройства парка значится более 10 разного рода мероприятий: «Работы в парке выполнены более чем на 50 процентов. Несмотря на то что есть отставание по некоторым пунктам раздела, объект будет сдан в срок в 2019 году».

План мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры парка предусматривает капитальный ремонт водных резервуаров, фонтанов, обустройство дренажной системы парка, восстановление берегозащитной стены набережной, восстановление набережной (покрытие, бордюры), восстановление подпорных стен, а также благоустройство и озеленение территории парка.

Глава Правительства ознакомился также с ходом работ по прокладке канализационно-насосных сетей в городе Гагре.

Представитель фирмы, осуществляющей подряд, доложил Премьер-министру, что работы по реконструкции КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4 и КНС-5 со строительством напорных коллекторов ведутся с небольшим отставанием из-за технически сложных участков: «По линии прокладки магистрального провода канализационно-насосной станции расположены объекты недвижимости, это создает сложности. Пустить трубу по заданному маршруту на некоторых участках не удается, работа проектировщиков займет еще какое-то время для решения этих задач».

Представители Управления капитального строительства Республики Абхазия пояснили, что между КНС-1 и КНС-2 уже проложен магистральный напорный трубопровод, на КНС-1 и КНС-2 установлены резервуары, которые в 2019 году будут оснащены насосами. На КНС-4 и КНС-5 приступают к бетонированию котлованов.

В.Бганба осмотрел также ход строительных работ в Гагрской средней школе №1. Согласно отчету о проделанной работе, на данном объекте завершены работы по строительству фундамента и монтажу железобетонных конструкций, вентиляционных систем, частично начата работа по электроснабжению и монтажу внутренней электрической проводки. Частично выполнено и остекление. В ближайшее время компания приступит к выполнению внутренних и внешних отделочных работ.

Валерий Бганба ознакомился и с ходом берегоукрепительных мероприятий от водозабора реки Репруа до реки Жоэквара. Первый этап работ по восстановлению подпорных стен на этом участке выполнен на 80 процентов, однако завершение всех мероприятий намечено на 2019 год.

Премьер-министр Абхазии посетил детское образовательное учреждение «Мрамза», здание которого требует ремонта, и обсудил с главой Администрации Гагрского района Геннадием Сичинава возможность проведения косметического ремонта с заменой электрической проводки в помещениях детского сада.

Номер: 121Выпуск: 3622Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс