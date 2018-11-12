ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА РА

Очередное заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия состоялось на прошлой неделе, 8 ноября. Прежде чем Спикер Парламента В.Кварчия поставил на голосование повестку дня, были сняты с обсуждения вопросы «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия» и «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О памятных и праздничных днях в Республике Абхазия».

Заседание началось с обсуждения законопроекта «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2018 год». По данному вопросу выступил вице-премьер, министр финансов Д.Нанба.

Изменения в бюджете касаются объемов расходов и дефицита. Источниками финансирования дефицита Госбюджета, который наблюдается в бюджетах Республиканского, а также Сухумского, Галского, Гулрыпшского районов (общая сумма 892 332,2 тыс. рублей), являются изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 1 января 2018 года. Общий объем расходов Республиканского бюджета увеличен на 749 479,7 тыс. рублей также за счет средств самого Республиканского бюджета на 1 января 2018 года.

За счет переходящих остатков средств финансовой помощи РФ Абхазии по состоянию на 1 января 2018 года «произведено увеличение ассигнований» на содержание и деятельность Управления казначейства, Минобороны, МВД, СГБ, ГСО, на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан РФ, проживающих в Абхазии, на реализацию Инвестпрограммы на 2017 – 2019 годы, на Резервный фонд Президента и другие меры. В то же время сокращены ассигнования на некоторые мероприятия, например, по культуре и искусству, по молодежной политике, на дотацию бюджета Сухумского района (20 млн). При голосовании за этот Закон, который приняли в первом и втором окончательном, при девяти голосах «против», чтениях, встал вопрос, будут ли еще раз, по опыту прошлых лет, вноситься изменения в Госбюджет. Было сказано, что бюджет можно секвестировать дважды в год (в сторону уменьшения).

Затем депутаты внесли изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования внешнеэкономической деятельности и в Закон РА «Об акцизах». Эти вопросы на рассмотрение выносил представитель Президента в Парламенте Д.Шамба.

Депутаты приняли остававшийся с прошлого года по различным причинам, связанным с финансово-материальной деятельностью, Закон «Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2017 год».

Депутаты утвердили сметы расходов на содержание Контрольной палаты и Национального банка РА на 2019 год, а также приняли Постановление «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год», который соответствует Закону «О Нацбанке Абхазии» и направлен на защиту местного производителя.

И в заключение заседания сессии после бурных и шумных дебатов депутаты приняли Постановление о создании систем прямой видеотрансляции открытых заседаний и аудио-видеоархива заседаний сессий Народного Собрания – Парламента РА. Не без оснований в это время некоторые сотрудники аппарата Парламента и журналисты шутили по поводу того, что при такой открытости, возможно, отдельные депутаты будут вести себя сдержанней. Хотя и сейчас все, что происходит на заседаниях, в основном выкладывается в соцсети, но это не отразилось на их поведении.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 121Выпуск: 3622Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА