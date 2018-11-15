Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким журналиста, культуролога, руководителя Центра этнопроблематики в СМИ при Союзе журналистов России Сулиеты Кусовой-Чухо в связи с ее кончиной: «Глубоко опечален трагической вестью о скоропостижной смерти Сулиеты Кусовой-Чухо, пришедшей из Дагестана.

Сулиета Аслановна обладала редким качеством – способностью объединять людей, направлять их энергию в созидательное русло. Этот замечательный организаторский талант Сулиеты Аслановны ярко проявился в процессе воплощения проекта Северо-Кавказского открытого фестиваля кино и телевидения «Кунаки». В Абхазии проведение этого праздника культуры стало знаменательным событием.

Сулиета Аслановна – известный журналист, публицист, культуролог. Она была бессменным президентом Северо-Кавказского открытого фестиваля документального кино и телевидения «Кунаки», директором Центра этноконфессиональных исследований в СМИ при Союзе журналистов. На Кавказе, в абхазо-адыгском мире, Сулиета Аслановна пользовалась популярностью и огромным уважением. К ней тянулась творческая элита, поддерживая ее идеи и замыслы.

Безвременный уход Сулиеты Аслановны – невосполнимая утрата для братских народов, современной культуры России и Кавказа.

Выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и близким Сулиеты Аслановны».

Воспоминаниями о Сулиете Кусовой-Чухо поделился советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария: «Сулиета Кусова-Чухо была энергичной, волевой женщиной. Она – культуролог, киновед, специалист по киноискусству, проводила международные фестивали и вовлекала в этот процесс кавказскую элиту: кинорежиссёров, искусствоведов, поэтов и писателей. При поддержке Президента ей удалось провести два фестиваля в Абхазии. Сулиета несла в себе консолидирующее начало. Сочувствую всем родным и близким».

Номер: 122Выпуск: 3723Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс