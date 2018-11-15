ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Наука в Абхазии была, есть и будет

(Окончание. Начало в № 122)

В Абхазии открываются крупные институты всесоюзного и республиканского подчинения. В частности, Институт экспериментальной патологии и терапии АМН СССР (1957) был создан на базе Сухумского питомника обезьян (1927); Сухумский физико-технический институт Министерства среднего машиностроения СССР (1950) на базе двух самостоятельных научно-технических объектов в городе Сухуме и в поселке Агудзере (1945); Сухумский филиал Акустического института АН СССР, берущий свое начало с Восточно-Черноморской экспедиции Акустической лаборатории Физического института АН СССР на территории Сухумского мыса (1948) основная цель которой была исследование отражения звука от надводных кораблей и подводных лодок; Сухумское отделение Всесоюзного института растениеводства (1926), позже преобразованный в Сухумскую опытную станцую субтропических культур ВИР; Сухумский филиал Всесоюзного научно-производственного объединения по чаю и субтропическим культурам (1933); Сухумский научно-исследовательский институт туризма (1964). Был создан ряд опытных станций: Абхазская табачная опытная станция; Сухумская опытная станция эфиромасличных культур «Союз-эфирмасло»; Абхазская опытная станция защиты растений; Абхазская лесная опытная станция АН ГССР; Гудаутский опорный пункт Грузинского научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия; Гагрский опорный пункт Главного ботанического сада АН СССР; Абхазский филиал Института курортологии и физиотерапии Минздрава Грузинской ССР и др.

На базе этих филиалов и станций образованы Институт сельского хозяйства АНА (1994) и Центр курортологии и нетрадиционной медицины им. А. Куджба АНА (1995).

В разработке вопросов гуманитарных и естественных наук и в подготовке кадров значительна роль Сухумского государственного педагогического института (1932) (с 1979 г. – Абхазский государственный университет) и Грузинского института субтропического хозяйства (1959 – 1992), Центрального государственного архива при Совете министров Абхазской АССР (1979), Абхазского краеведческого музея (1917), Дома-музея Д.И. Гулиа (1974) и др.

Так что у академической науки в Абхазии была серьезная основа и все предпосылки для создания Академии наук. А предшественниками ныне функционирующих институтов АНА можно считать научные институты и центры, создававшие славу советской науки в прежние годы. Сегодня в систему Академии наук Абхазии входят следующие институты: Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа; Сухумский физико-технический институт; Гидрофизический институт; Ботанический институт, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства; Научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины им. А. Куджба. Позже в системе АНА созданы еще два института – Институт экологии (2012) и Институт экономики и права (2016). Деятельность институтов осуществляется в рамках трех отделений – по трем направлениям науки: Отделение гуманитарных и социальных наук; Отделение физико-математических и технических наук и Отделение медико-биологических, сельскохозяйственных наук и наук о Земле. Учитывая опыт ученых прошлых поколений, нынешние научные задачи, географическое расположение и климатические особенности Абхазии, можно без преувеличения назвать современные научные учреждения системы АНА уникальными по сути, кадровому потенциалу и другим составляющим. Серьезные фундаментальные и прикладные исследования направлены на решение конкретных задач сегодняшнего дня и призваны способствовать социально-экономическому развитию нашей республики.

Важно осознавать, что создание Академии наук Абхазии во многом способствовало сохранению ценного багажа нескольких поколений ученых, работавших на протяжении десятилетий на территории Абхазии. И хотя становление отечественной академии, как и самого Абхазского государства, проходило в тяжелейших послевоенных условиях, состав первого президиума во главе с Ш.К. Арстаа заложил ее фундамент: была определена структура АНА, отделения, подобран и укомплектован аппарат президиума, разработан первый Устав АНА, утвержденный Президентом Республики Абхазия В.Г. Ардзинба 21 января 1999 года.

Большое значение для АНА имеет развитие международного научного сотрудничества. Уже в 2005 году Академия наук Абхазии подписала Соглашение о научно-техническом сотрудничестве с РАН, с региональной Чеченской академией наук, с Южным научным центром РАН, с Академией наук Республики Татарстан, с Академией наук Республики Саха (Якутия).

При президиуме АНА были созданы несколько советов и комиссий. В частности Совет по координации научной деятельности научно-исследовательских учреждений и вузов республики, Редакционно-издательский совет, Археологическая комиссия, Комиссия по международному сотрудничеству.

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О науке и государственной научно-технической политике» президиум АНА выполняет функции высшей аттестационной комиссии, обладает правом утверждения диссертационных советов, диссертационных работ и выдачи дипломов доктора и кандидата наук.

Все годы существования АНА основной вектор его стратегии можно охарактеризовать как переход от становления к развитию.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА