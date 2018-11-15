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15.11.2018
Номер: 123
Выпуск: 3724
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
СПОРТ
В селе Алахадзыхе состоялась сценарная страйкбольная игра с участием абхазских и сочинских команд, приуроченная к годовщине создания Ассоциации страйкбола Абхазии.
Еще год назад Ассоциация состояла всего из 2 команд, насчитывавших в общем не более 15 человек. Сегодня она объединяет 6 команд, в каждой из которых не менее 7 человек. Об этом рассказал президент АСА Алхас Конджария.
Пресс-атташе сочинской страйкбольной команды «Волк» Александр Нехороших сказал, что они «приехали в Абхазию для обмена опытом и укрепления дружбы».
Согласно сценарию, команды должны были установить свои флаги на «захваченных объектах», уничтожив при этом «минометные расчеты».
Победу одержала сборная команда Ассоциации страйкбола Абхазии.
Номер: 123
Выпуск: 3724
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту