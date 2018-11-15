НАША КАТЯ: ОГОНЬ ЛЮБВИ К ЛЮДЯМ

Екатерина Георгиевна Бебиа – известный и уважаемый человек. Она – член союзов писателей и журналистов Республики Абхазия, профессор Абхазского государственного университета, редактор-корреспондент Гостелерадиокомпании Абхазии, заслуженный журналист РА, заслуженный работник высшей школы РА, автор 46 научных, публицистических, художественных книг, учебников для студентов, а также более двух тысяч теле- и радиопередач, документальных фильмов. Екатерина Бебиа награждена медалью «За отвагу» и орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

Ей присущи искренность, доброжелательность, неравнодушие, чуткое отношение к окружающим. Поэтому люди тянутся к ней, радуются ее успехам и достижениям.

Родилась Екатерина Бебиа 20 ноября 1958 года в с. Кутоле Очамчырского района. Окончив школу, продолжила учебу в Тбилисском государственном университете на факультете журналистики, а затем в аспирантуре. В 1989 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Периодическая печать Абхазии (1904 –1917 гг.)». С 1981 года Е.Бебиа работает в Гостелерадиокомпании Абхазии, преподает в АГУ на отделении журналистики, является создателем кафедры журналистики АГУ.

С 70-х годов Екатерина Бебиа принимала активное участие в национальном движении абхазского народа против грузинских националистов, от имени молодежи Абхазии неоднократно выступала на многочисленных сходах Абхазии.

В годы Отечественной войны народа Абхазии Е.Бебиа была военкором Министерства обороны РА и редактором Абхазского радио. Еще во время войны за передачи о героях войны, подготовленные на радио, и за большую работу по сбору сведений о защитниках Абхазии Екатерина Бебиа стала победителем конкурса «Летопись войны», организованного Ассоциацией интеллигенции Абхазии. А когда наступил долгожданный мир в стране, она стала лауреатом премии Союза журналистов РА «За мужество и профессионализм в период войны 1992–1993 гг.».

В 2002 году Екатерина Бебиа защитила докторскую диссертацию в Кубанском государственном университете на тему: «Абхазское радио и телевидение в историко-культурном контексте (1932–1993)». С 2010-го по 2015 годы Е.Бебиа являлась профессором Кубанского государственного университета и читала курс лекции по журналистике, входила в ученый совет университета по защите докторской диссертации.

В архиве Гостелерадиокомпании РА журналистом Бебиа Е.Г. оставлено более 2000 фондовых передач, среди них десятки документальных фильмов. посвященных Отечественной войне народа Абхазии, лучшим представителям научной и творческой интеллигенции Абхазии.

20 ноября нашей коллеге исполняется 60 лет. Предлагаем вниманию читателей ряд высказываний из различных материалов о юбиляре. Екатерина Георгиевна Бебиа – известный и уважаемый человек. Она – член союзов писателей и журналистов Республики Абхазия, профессор Абхазского государственного университета, редактор-корреспондент Гостелерадиокомпании Абхазии, заслуженный журналист РА, заслуженный работник высшей школы РА, автор 46 научных, публицистических, художественных книг, учебников для студентов, а также более двух тысяч теле- и радиопередач, документальных фильмов. Екатерина Бебиа награждена медалью «За отвагу» и орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

Ей присущи искренность, доброжелательность, неравнодушие, чуткое отношение к окружающим. Поэтому люди тянутся к ней, радуются ее успехам и достижениям.

Родилась Екатерина Бебиа 20 ноября 1958 года в с. Кутоле Очамчырского района. Окончив школу, продолжила учебу в Тбилисском государственном университете на факультете журналистики, а затем в аспирантуре. В 1989 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Периодическая печать Абхазии (1904 –1917 гг.)». С 1981 года Е.Бебиа работает в Гостелерадиокомпании Абхазии, преподает в АГУ на отделении журналистики, является создателем кафедры журналистики АГУ.

С 70-х годов Екатерина Бебиа принимала активное участие в национальном движении абхазского народа против грузинских националистов, от имени молодежи Абхазии неоднократно выступала на многочисленных сходах Абхазии.

В годы Отечественной войны народа Абхазии Е.Бебиа была военкором Министерства обороны РА и редактором Абхазского радио. Еще во время войны за передачи о героях войны, подготовленные на радио, и за большую работу по сбору сведений о защитниках Абхазии Екатерина Бебиа стала победителем конкурса «Летопись войны», организованного Ассоциацией интеллигенции Абхазии. А когда наступил долгожданный мир в стране, она стала лауреатом премии Союза журналистов РА «За мужество и профессионализм в период войны 1992–1993 гг.».

В 2002 году Екатерина Бебиа защитила докторскую диссертацию в Кубанском государственном университете на тему: «Абхазское радио и телевидение в историко-культурном контексте (1932–1993)». С 2010-го по 2015 годы Е.Бебиа являлась профессором Кубанского государственного университета и читала курс лекции по журналистике, входила в ученый совет университета по защите докторской диссертации. В архиве Гостелерадиокомпании РА журналистом Бебиа Е.Г. оставлено более 2000 фондовых передач, среди них десятки документальных фильмов. посвященных Отечественной войне народа Абхазии, лучшим представителям научной и творческой интеллигенции Абхазии.

20 ноября нашей коллеге исполняется 60 лет. Предлагаем вниманию читателей ряд высказываний из различных материалов о юбиляре.

***

«В моем представлении Екатерина Бебиа идет по жизни с победно поднятой рукой, а плечи её не сгибают неимоверные нагрузки. Она держит в крепких женских руках общественную память…».

Аида АШХАРУА, заслуженный работник культуры РА

***

«Наша Екатерина Бебиа готова нам, матерям погибших сыновей, отдавать частичку своего сердца. Да, действительно, она утешает нас своим словом, очерками, книгами, телефильмами. Она увековечивает имена наших сыновей, она говорит с нами на языке наших детей.

Когда я занималась книгой о героях из Пицунды, поняла, насколько трудно и тяжело писать о погибших. Пока я ее писала, несколько раз переболела, постоянно болело сердце, было тяжело на душе, бывали срывы. А вы представьте, что значит написать несколько десяток книг о погибших! И создать около двух тысяч телеочерков и радиопередач о войне. Благодаря этой книге я с Катей стала тесно общаться. Я ее очень полюбила, и она меня тоже. Она стала часто приезжать к нам в Пицунду. Стала общаться и с другими матерями погибших сыновей, вдовами, потерявшими мужей. Она им посвятила несколько телеочерков, побывала почти в каждом доме семей погибших. Катя потянула за собой и членов Движения матерей из Сухума, Гудауты, Очамчыры. Однажды она приехала с группой матерей погибших сыновей из Сухума, собрала матерей из Пицунды и неожиданно для меня назвала меня сестрой. Подарила мне бриллиантовое кольцо, которое я ношу всегда, никогда не снимая. Тем самым тепло этой любимой журналистки всегда со мной. Мне кажется, Катя меня и моих женщин, членов Комитета солдатских матерей, оберегает от невзгод, несчастья, плохого настроения.

От имени матерей погибших сыновей я хочу выразить огромную благодарность нашей любимой журналистке Екатерине Бебиа и поздравить ее с юбилеем!

Зинаида ПАПЦАВА, председатель Движения солдатских матерей г. Пицунды

***

У меня с фронта не вернулись четверо сыновей.

Мою душевную боль больше чем кто-либо понимает именно Катя.

Она умеет выслушать, умеет воспринимать и через свою душу передает всему народу боль, чаяния, страдания и гордость матерей за сыновей в своих очерках, книгах и телепередачах. Катя тщательно собирает материал о каждом погибшем, находит их боевых друзей, командиров, выясняет обстоятельства гибели. Например, именно из очерков Кати я узнала о многих героических подвигах своих сыновей.

Я была поражена, когда узнала, что мои два сына – Астамур и Давид воевали на Восточном фронте в отряде легендарного командира и бойца Зазы Зантариа. Для меня было большое счастье, когда я узнала, что мой сын Астамур шел в разведку с опытными партизанами Восточного фронта.

Многие матери ждут Катю, для них это счастье, если Екатерина напишет об их сыновьях.

Огромный поклон от всех матерей погибших сыновей журналистке Екатерине Бебиа за то, что она не забывает и не дает забыть другим наших сыновей.

Тамара АВИДЗБА-ЭЗУГБАЯ, председатель Движения матерей Сухумского района

***

Несколько лет назад с трепетом ждала выхода книги Екатерины Бебиа «Неугасающий огонь», в которую был включен большой очерк, рассказывающий о моей судьбе, о героизме моего единственного сына Темура Лагвилава, о боевом пути сына моего деверя Вадима Лагвилава и обо всех погибших на войне из рода Лагвилава. Когда Катя вошла в мой дом с книгой «Неугасающий огонь», изданной в Краснодаре, я долгое время не могла сказать ни слова. То радовалась, то горевала, то плакала, то прижимала эту книгу к груди. Трудно словами передать мои чувства… Екатерина ярко и эмоционально отразила жизнь и боевой путь моего восемнадцатилетнего сына. Ведь что еще может остаться от наших сыновей, которые не успели жениться, не успели оставить наследника, не успели что-то написать, создать, построить...

Я не скрою, что не хотела жить после гибели моего единственного сына и после трагической смерти затем моего верного спутника жизни. Это Катя вернула меня к жизни. Это она приехала ко мне в Акуарчапан, когда я собиралась распрощаться с жизнью, находясь одна в большом опустевшем доме, это она тогда вдохнула в меня вторую жизнь, чтобы я могла дальше продолжить дело своего сына, могла встать рядом с матерями погибших сыновей, помогая им залечивать раны, нанесенные войной. Я очень часто говорю, что Екатерина Бебиа для меня – воздух и вода. Бог отнял у меня мою семью, но взамен дал мне Катю.Более двадцати пяти лет я живу книгами, телепередачами Екатерины Бебиа.

Мы, мамы, потерявшие сыновей в Отечественной войне народа Абхазии, благодарны Екатерине Бебиа за то, что она своим пером и телекамерой увековечивает память о наших славных сыновьях.

Заира ДЖОПУА-ЛАГВИЛАВА

***

Мир Екатерины Георгиевны Бебиа я открыла сравнительно недавно. Ее книги, документальные фильмы и очерки, общение с ней духовно обогащает меня.

Мне нравится, как и о чем она пишет.

Однажды мой брат, Герой Абхазии,глава села Кындыг Очамчырского района Зорик Чкония сообщил мне, что журналист Екатерина Бебиа готовит телеочерк о нем, приедет к нам домой и просит нас собраться всей семьей.

Эта весть меня обрадовала, ведь во время войны мой брат, командир батальона, сделал очень многое.

В день съемки фильма я и познакомилась с Екатериной Бебиа.

Ей было интересно буквально все из жизни моего брата и моей семьи. Она умела найти общий язык с каждым.

В своем фильме о моем брате она очень четко и умело смогла воссоздать его образ как военного командира и руководителя села, а также смогла увидеть главные черты всех членов нашей семьи. Екатерина рассказала о нашей семье, как будто жила рядом с нами и знала нашу семью долгие годы.

Нас это поразило.

Особенно дороги мне книги Е.Бебиа «Воспитанники большого дома – защитники Родины» и «Штрихи из жизни журналиста». Первая из названных книг – есть тот большой дом, по строчкам которого я вошла в него и встретилась с моими замечательными учителями, воспитателями абхазской школы-интерната №1 имени К.Дзидзария. Во время войны 72 выпускника нашей школы сложили свои головы за свободу Родины. И Екатерина Бебиа (как я ей за это благодарна!) в своей книге воздвигла им вечный памятник.

Манана ЧКОНИЯ, г. Сочи

***

Я давно слежу за творчеством журналиста, писателя, ученого Екатерины Бебиа. Мне приходилось присутствовать на презентации ее нескольких публицистических и научных книг в Москве, Сухуме, Гудауте. С большим интересом смотрю ее документальные фильмы и телепередачи по эфиру Абхазского телевидения, приходилось наблюдать за ее педагогической деятельностью в Абхазском государственном университете.

Все эти сферы Екатерина Бебиа ведет на одной высокой планке. Несколько раз я задавал себе вопрос: что же движет ею, чтобы все успевать и притом делать это с душой…

Я всегда восхищался и восхищаюсь тем вкладом в культуру, который вносит Екатерина Бебиа. Для меня любое ее произведение интересно. Все тонкости жизни может уловить журналист такого таланта и ума, как Екатерина. Я хочу сказать без ложной скромности, Екатерина – это бриллиант в созвездии средств массовой информации Абхазии.

Тарас ШАМБА, доктор юридических наук, академик

***

Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет Екатерину Георгиевну с днем рождения, желает здоровья, счастья, долголетия и покорения новых творческих и научных вершин на благо Абхазии.

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: обществоАвтор: Тарас ШАМБА, доктор юридических наук, академик