ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ

Торнадо или смерч – это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Обычно диаметр воронки смерча на земле составляет 300-400 метров, если же смерч возник на поверхности воды, эта величина может составлять всего 20-30 метров, а при прохождении воронки над сушей может достигать 1-3 километров. Наибольшее количество смерчей фиксируется на североамериканском континенте, в особенности в центральных штатах США. Каждый год в США возникает около тысячи торнадо. Самое сильное торнадо может продолжаться до часа и более. Но большая часть из них существует не более десяти минут.

В среднем ежегодно от торнадо гибнет около 60 человек, в основном – от летающих или падающих обломков. Однако бывает так, что огромные торнадо несутся со скоростью около 100 километров в час, уничтожая на своём пути все строения. Максимально зафиксированная скорость ветра в самом большом смерче – около 500 километров в час.

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы