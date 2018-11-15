НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ!

АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕЙЦЫ ПОЛУЧИЛИ СВОЕ НАЗВАНИЕ ОТ ИНДИИ

Коренных жителей Америки назвали индейцами из-за ошибки мореплавателя Христофора Колумба. Он считал, что нашел морской путь в Индию, а на самом деле открыл новый континент. Среди североамериканских индейских племен одно из самых многочисленных – чероки. Они когда-то населяли южные склоны Апалачей. Имя знаменитого племени носит автомобиль Jeep Cherokee 2019. Его отличают обновленный дизайн премиум-класса, облегченная дверь багажного отделения с функцией бесконтактного открывания, пять новых вариантов колесных дисков, включая премиальные 19-дюймовые диски на моделях Overland, независимые передняя и задняя подвески плюс высочайшая жесткость кузова на кручение, а также более 80 систем защиты и безопасности.

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы