ЗАРЯДКА ДЛЯ ГЛАЗ

Она творит чудеса, если делать гимнастику регулярно. Из предложенных 9 упражнений можно выбрать пять, но выполнять их нужно 10 минут каждый день.

* Поморгайте часто в течение 2 минут – это нормализует внутриглазное кровообращение.

* Скосите глаза вправо, а затем переведите взгляд по прямой линии и скосите глаза влево.

* Прикройте глаза ладонями. Ощутите темноту. Считается, что погружение в темноту способствует выработке вещества, необходимого для ясного зрения.

* Делайте круговые вращения головой: вправо-влево, вверх-вниз. Это активизирует кровообращение.

* Упражнение напоминает велотренажер. Перемещайте взгляд в разные стороны: вправо-влево, вверх-вниз, по кругу, восьмеркой.

* Надавите на верхние веки пальцами, но без особых усилий, удерживайте в таком положении около двух секунд. Выполняйте сериями, по 4-5 раз. Упражнение улучшает отток внутриглазной жидкости.

* Зажмурьтесь на 3-5 секунд, затем откройте глаза. Повторите 7 раз. Упражнение расслабляет глазные мышцы и активизирует кровообращение.

* Встаньте около окна, сосредоточьтесь на предмете, расположенном в непосредственной близости (точка на стекле), а потом переведите взгляд на удаленный объект (дом или дерево). Повторите 10 раз.

* Закройте глаза и медленно перемещайте глазные яблоки вверх-вниз. Повторите 10 раз.

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Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы