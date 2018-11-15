МЮНХЕНСКАЯ ССР

Первая мировая война: 100 лет

К концу Великой войны империи трещали по швам, и стало казаться, что всемирная революция пролетариата, о которой так долго говорили большевики, не такая уж и утопия. В городах и целых регионах Европы вспыхивали мятежи и к власти приходили советы рабочих и солдатских депутатов, пытавшиеся повторить опыт советской России, как они его себе представляли. Так, на Дунае возникла Венгерская советская республика, по соседству – Словацкая, в Ирландии образовалась советская республика в городе Лимерик, страной Советов на 12 дней стал Эльзас... В Германии восставшие провозгласили Бременскую и Баварскую советские республики. В последней в числе прочих военных оказался 29-летний ефрейтор Адольф Гитлер, и в результате в его судьбе случился крутой поворот.

За два дня до прекращения Первой мировой войны революция покончила с Германской империей. За четыре – пала 700-летняя монархия Виттельсбахов в Баварии. Дело было так. 7 ноября 1918 года антивоенный митинг, собравшийся в Мюнхене на лугу Терезы, где в наши дни проводят Октоберфест, перерос в восстание. К вечеру мятежники сформировали Революционный рабочий совет, провозгласивший Баварию свободной республикой. Король Людвиг III бежал из города. Временное правительство умеренных социалистов возглавил Курт Эйснер из Независимой социал-демократической партии.

Тем временем условия жизни в послевоенной баварской столице ухудшались. Росли цены, не хватало топлива, продуктов, работы. При этом Эйснер разозлил всех, признав в официальных выступлениях вину Германии в развязывании Первой мировой войны. В результате выборы в баварский парламент стали для политика полным провалом: «независимцы» получили 3 из 180 мандатов, а больше всего мест оказалось у консервативной Баварской народной партии.

Идея создания нового общества на руинах старого увлекала творческих людей, и в правительстве первой БСР их было немало. Возглавил республику 25-летний поэт-экспрессионист Эрнст Толлер.

Коммунисты, в те дни ставшие одной из самых влиятельных сил в Мюнхене, не поддержали правительство анархистов и независимых социал-демократов. Эмиссар компартии из Берлина, уроженец России Евгений Левине заявлял: «Мы можем участвовать только в правительстве, которое будет проводить коммунистическую политику, и только коммунисты могут делать эту политику!»

Победители потребовали реорганизации власти, чем воспользовались коммунисты. Теперь всем стали заправлять они, приписав себе главную роль в подавлении путча и провозгласив вторую Баварскую советскую республику.

«Сегодня наконец в Баварии утверждена диктатура пролетариата!» – возвестили коммунисты народу. Партия контролировала правительство – Исполнительный совет, которое возглавил Евгений Левине. Новая власть действовала по образцу советской России: национализировала банки, ввела рабочий контроль над производством и цензуру в прессе, сформировала Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией... Коммунисты видели, как пассивно себя вел гарнизон во время путча, и все силы бросили на вербовку солдат в Красную армию, ведь в Баварии началась настоящая гражданская война между «красным» югом и сторонниками Хоффмана на севере. Коммунисты записали в красноармейцы даже русских военнопленных из окрестных лагерей.

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы