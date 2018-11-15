ЧЕМ АУКНЕТСЯ СИДЯЧАЯ РАБОТА

Все знают, что можно подорвать здоровье на вредном производстве. Однако сидячая работа тоже небезопасна. Если целый день сидите, можете заработать массу недугов. Запоминайте, что угрожает и как уберечься.

НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ

Когда вы сидите в одном положении, спина устает. Из-за этого вольно или невольно приходится сутулиться. Как результат – искривление позвоночника, боли в шее и пояснице.

Как избежать? Следите за осанкой. Держите голову прямо, не наклоняйте. Поясницей прижмитесь к спинке стула. Если сидите за столом, кладите на него оба локтя. Плечи расслабьте, немного отведите назад.

ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ

При работе за компьютером или с документами глаза сильно напрягаются. Из-за этого они краснеют, появляется ощущение, будто песка насыпали. Если не принять мер, зрение может ухудшиться.

Как избежать? Каждые 20 мин делайте перерыв. Посмотрите в окно. Переводите взгляд с ближних предметов на дальние.

Либо закройте глаза, положите на них руки и посидите так хотя бы 1 мин. Работая за монитором, почаще моргайте. Этот трюк увлажнит слизистую глаза. А чтобы уменьшить нагрузку, купите в оптике специальные компьютерные очки (от 1 000 руб.).

БОЛИ В ЗАПЯСТЬЯХ

Возникают от долгой работы за клавиатурой и мышью. Ведь напрягаются одни и те же мышцы. Может даже произойти защемление нерва в правом запястье. Как итог – больно повернуть кисть, неприятные ощущения в пальцах.

Как избежать? Клавиатуру установите в 30 см от края стола, чтобы к ней не тянуться. Каждые 30 мин сжимайте и разжимайте кулаки, вертите кистями в разные стороны 2-3 мин. Купите для мышки коврик с поддержкой для руки (от 300 руб.).

ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ

Все потому, что кровь застаивается в ногах. А это может привести к варикозному расширению вен. На коже появятся сосудистые звездочки, будут мучить отеки и тяжесть в ногах. Плюс сидячая работа – причина геморроя. При недуге воспаляются и расширяются вены вокруг прямой кишки. Появляются геморроидальные узлы. Симптомы: боли в области заднего прохода, садитесь на стул, будто на иголку.

Как избежать? Чаще вставайте и ходите.

Каждые полчаса делайте разминку для ног: переминайтесь с носка на пятку и обратно. Крутите ступнями в разные стороны 3-4 мин. Это улучшит кровоток. И не кладите ногу на ногу. В такой позе вены пережимаются.

НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Из-за недостатка движения кишечник становится вялым. Возникают запоры. Плюс появляется лишний вес. А еще долгое сидение вредит печени. Нарушается кровообращение, а это мешает главному «фильтру» организма выводить токсины.

Как уберечься? Перекусывайте не сладостями, а фруктами или овощами. Если засиделись, потянитесь и повертитесь. Вне работы больше двигайтесь. С утра делайте зарядку. А по пути домой выйдите на остановку раньше и прогуляйтесь пешком.

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы