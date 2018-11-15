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ЧЕМ АУКНЕТСЯ СИДЯЧАЯ РАБОТА 15.11.2018

ЧЕМ АУКНЕТСЯ СИДЯЧАЯ РАБОТА

Все знают, что можно подорвать здоровье на вредном производстве. Однако сидячая работа тоже небезопасна. Если целый день сидите, можете заработать массу недугов. Запоминайте, что угрожает и как уберечься.

НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ

Когда вы сидите в одном положении, спина устает. Из-за этого вольно или невольно приходится сутулиться. Как результат – искривление позвоночника, боли в шее и пояснице.

Как избежать? Следите за осанкой. Держите голову прямо, не наклоняйте. Поясницей прижмитесь к спинке стула. Если сидите за столом, кладите на него оба локтя. Плечи расслабьте, немного отведите назад.

ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ

При работе за компьютером или с документами глаза сильно напрягаются. Из-за этого они краснеют, появляется ощущение, будто песка насыпали. Если не принять мер, зрение может ухудшиться.

Как избежать? Каждые 20 мин делайте перерыв. Посмотрите в окно. Переводите взгляд с ближних предметов на дальние.

Либо закройте глаза, положите на них руки и посидите так хотя бы 1 мин. Работая за монитором, почаще моргайте. Этот трюк увлажнит слизистую глаза. А чтобы уменьшить нагрузку, купите в оптике специальные компьютерные очки (от 1 000 руб.).

БОЛИ В ЗАПЯСТЬЯХ

Возникают от долгой работы за клавиатурой и мышью. Ведь напрягаются одни и те же мышцы. Может даже произойти защемление нерва в правом запястье. Как итог – больно повернуть кисть, неприятные ощущения в пальцах.

Как избежать? Клавиатуру установите в 30 см от края стола, чтобы к ней не тянуться. Каждые 30 мин сжимайте и разжимайте кулаки, вертите кистями в разные стороны 2-3 мин. Купите для мышки коврик с поддержкой для руки (от 300 руб.).

ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ

Все потому, что кровь застаивается в ногах. А это может привести к варикозному расширению вен. На коже появятся сосудистые звездочки, будут мучить отеки и тяжесть в ногах. Плюс сидячая работа – причина геморроя. При недуге воспаляются и расширяются вены вокруг прямой кишки. Появляются геморроидальные узлы. Симптомы: боли в области заднего прохода, садитесь на стул, будто на иголку.

Как избежать? Чаще вставайте и ходите.

Каждые полчаса делайте разминку для ног: переминайтесь с носка на пятку и обратно. Крутите ступнями в разные стороны 3-4 мин. Это улучшит кровоток. И не кладите ногу на ногу. В такой позе вены пережимаются.

НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Из-за недостатка движения кишечник становится вялым. Возникают запоры. Плюс появляется лишний вес. А еще долгое сидение вредит печени. Нарушается кровообращение, а это мешает главному «фильтру» организма выводить токсины.

Как уберечься? Перекусывайте не сладостями, а фруктами или овощами. Если засиделись, потянитесь и повертитесь. Вне работы больше двигайтесь. С утра делайте зарядку. А по пути домой выйдите на остановку раньше и прогуляйтесь пешком.


Номер:  123
Выпуск:  3724
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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