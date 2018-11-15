ЧАУДЕР

РАСПОЛОЖЕНИЕ НАРОДА ЗАВОЕВАТЬ НЕСЛОЖНО, ПРОСТО НАДО ЗНАТЬ ПРИСТРАСТИЯ БОЛЬШИНСТВА. ЛЮБИМОЕ БЛЮДО РЫБАКОВ И МОРЯКОВ ОДНАЖДЫ СТАЛО ЧАСТЬЮ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ В АМЕРИКЕ

Суп чаудер на десять тысяч человек приготовили в Род-Айленде в 1848 году во время президентских выборов. Народ остался доволен. А 12-м президентом США стал герой войны с Мексикой Закари Тейлор, прежде не занимавший государственных постов.

До сих пор классический чаудер готовят из двустворчатых морских моллюсков или рыбы, добавляя бекон, крекеры, картофель и жирные сливки. Это явно наследие морских волков: солонина (бекон) и галеты (а в XIX веке еще и картофель) – самые популярные запасы на борту корабля. Солонина обеспечивала достаточное количество жиров, галеты заменяли муку. Моллюски и рыба вообще легко доступны для моряков и рыбаков. Так что приготовить чаудер в плавании или на берегу не составляло большого труда.

По одной из версий, своим названием чаудер обязан французскому слову chaudiere, что в переводе означает «котел». Действительно, этот суп нередко варили в котле на открытом огне прямо на берегу. Герой романа Генри Мелвилла «Моби Дик» описывает вкус чаудера, который подавали в заведении «Под котлами», окруженном плотным ковром из пустых раковин моллюсков.

КАКОЙ РЕЦЕПТ ЧАУДЕРА САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ В США?

В каждом штате свой вариант.

В Сан-Франциско чаудер часто подают в буханке хлеба. В Нью-Йорке этот суп готовят без сливок, используя помидоры, поэтому он получается не белого, а красного цвета.

Классический чаудер готовят в Новой Англии.

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы