ПОЧЕМУ ПОДСКОЧИЛ ХОЛЕСТЕРИН

Кто-то может есть бутерброды с маслом и икрой, заедая их яичницей, и при этом до старости оставаться здоровым, а кто-то на воде и хлебе имеет высокий уровень холестерина. Почему так?

НЕ ЕДА, А НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Надо срочно садиться на диету и исключить из питания все продукты, содержащие холестерин? Не торопитесь, потому что ваш организм, почувствовав дефицит холестерина в пище, начнет его больше синтезировать. Даже у людей, постоянно отказывающихся от животной пищи (холестерин содержится только в животных продуктах), часто повышен уровень холестерина в крови. Причины: наследственность, стрессы, вредные привычки, заболевания печени и кишечника и даже место жительства. Известно, что у жителей Крайнего Севера не бывает атеросклероза.

ВИНОВАТ ДЕФИЦИТ ГОРМОНОВ

В первую очередь дефицит половых гормонов. Холестерин очень важен для синтеза половых гормонов, но с возрастом их становится меньше, а значит, появляется «лишний» холестерин. Что делать? Компенсировать дефицит половых гормонов гормональной терапией (строго под наблюдением врача!). Еще один дефицит – гормонов щитовидной железы. Он также прекрасно корректируется лекарствами.

НЕ ХВАТАЕТ ВИТАМИНА D

Нехватка этого витамина наблюдается у 80% жителей России, даже в солнечном Сочи. Как его компенсировать? Понятно, что позагорать на солнышке. Но не факт, что ваша кишечная микрофлора в порядке и синтезирует из неактивного витамина D его активную форму. Что делать? Принимать этот витамин в виде препаратов. Поддерживающая доза – 100 тыс. ME в месяц, а лечебную (при дефиците витамина, выявленном в крови) назначит только врач.

МАЛО РЫБЫ ЕЛИ

Еще один дефицит – омега-3 жирных кислот. И это не тот краснооранжевый лосось из супермаркетов, выращенный на фермах на искусственных кормах, а мелкая свежая рыбешка – макрель, сельдь. Как проверить, хватает ли вам омеги? Сдать кровь на омега-3 индекс. Он должен быть в идеале 12-13, а у большинства из нас около 3. На высокий холестерин влияет и дефицит железа, йода, витамина В12.

ЯЙЦА И САЛО МОЖНО

Пора оправдать яйца, сливочное масло, сало, которые обвиняют во всех смертных грехах. В тех же яйцах содержится холин, который выводит вредный холестерин, а в сале – крайне необходимая арахидоновая кислота, обладающая таким же эффектом. Не говоря уже о сливочном масле, которое содержит витамины A, D, Е, С, В, кальций, фосфолипиды (строительный материал для клеток, особенно нервных) и незаменимые аминокислоты.

Но не торопитесь бежать на рынок за жирным творожком и сметаной. Избыток жиров в рационе повысит пусть не холестерин, а количество жира — подкожного и внутреннего. При лишнем весе практически в 100% случаев холестерин повышен.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ СНИЖАЮТ ХОЛЕСТЕРИН?

Рыба и морепродукты – содержащиеся в них холин и метионин предупреждают также жировую инфильтрацию печени. Холином богаты нежирное мясо, творог, снятое молоко, яичный белок, шпинат, овсяная крупа, сельдь. Метионина много в баранине, судаке, треске, бобовых, гречневой крупе.

РЮМКА ВОДКИ ЧИСТИТ СОСУДЫ?

Ничего она не чистит. Кроме того, злоупотребление алкоголем ведет к жировой дистрофии печени – одной из причин повышения холестерина в крови. А вот красное вино помогает выводить плохой холестерин. Но помните о дозе: 150-200 мл в день, не больше.

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы