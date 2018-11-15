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ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
В Южном военном округе стартует окружной этап фестиваля прессы «МЕДИА-АС-ЮГ-2019».
В конкурсе могут принять участие все желающие, чьи материалы размещены в центральных и региональных печатных, аудиовизуальных и электронных средствах массовой информации (СМИ), а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах, посвященные деятельности войск ЮВО.
Главной целью конкурса является расширение круга СМИ, эффективно взаимодействующих с ЮВО, создание условий для активного участия журналистов, военных экспертов и блогеров в работе по информационному обеспечению войск округа.
В 2019 году награждение победителей пройдет в девяти номинациях.
«Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж.
«Командный голос» – за лучшую радиопрограмму.
«Сила слова» – за лучший материал в печатных СМИ.
«Стиль жизни» – за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию.
«Проект специального назначения» – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.).
«Молния» – за лучшую работу в информагентстве.
«Главный калибр» – за лучшую фотоработу.
«На острие атаки» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ.
«Прорыв» – лучший дебют года.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 26 февраля 2019 года.
С условиями участия в конкурсе более подробно можно ознакомиться на официальном сайте МО РФ.
Пресс-служба Южного военного округа
Номер: 123
Выпуск: 3724
Рубрика: общество
Автор: Пресс-служба Южного военного округа