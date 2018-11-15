ДРУЖБА ОСНОВАНА НА ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ

6 ноября 2018 года в московском отделении «Союза добровольцев Донбасса» состоялась церемония награждения казаков-ветеранов боевых действий памятными знаками в честь 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия. Делегацию из Абхазии представлял Войсковой атаман Черноморского казачьего войска, председатель «Союза казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий» Вадим Николаевич Мироненко.

В числе награжденных – Александр Юрьевич Бородай, председатель Правления «Союза добровольцев Донбасса», экс-глава ДНР. Вадим Мироненко сердечно поблагодарил его за вклад в дело развития Русского мира и личное участие в памятных мероприятиях, прошедших в Сухуме. Награждая Александра Юрьевича Бородая, Войсковой атаман сказал: «Я хотел поблагодарить лично Вас за то, что Вы прибыли на территорию республики, приняли участие во всех мероприятиях. Огромное спасибо за это от меня и от наших ребят. И я хотел бы поблагодарить за то, что вы сделали для Русского мира». В торжественной обстановке Александру Юрьевичу Бородаю были вручены Георгиевский крест и Памятный крест «25 лет Победы». В своем ответном слове председатель Правления «Союза добровольцев Донбасса» отметил: «По сути дела война одна и Русский мир один. Руководством страны делается все, чтобы восстановить территориальную целостность страны, для того, чтобы Россия стала если не сверхдержавой, то хотя бы региональной мощной державой, сверхдержавой Евразийского континента, Евразии. Для этого делается многое, и мы надеемся, что все будет сделано окончательно, с нашим участием и нашими силами в том числе. Все мы с 1992 года так или иначе участвуем в одной и той же большой, очень затянувшейся войне. Реальность такова, будем участвовать и дальше и, надеюсь, будем побеждать вместе!».

Нельзя забывать, что война, закончившаяся 25 лет назад, прошла с участием русских ребят, казаков, чеченцев, кабардинцев, адыгов, всех республик Северного Кавказа. Добровольцы Северного Кавказа, Юга России, кавказской диаспоры за рубежом и из других регионов бывшего Союза внесли огромный вклад в Победу, в честь 25-летия которой совсем недавно состоялся военный парад на площади Свободы в Сухуме. Казаки Абхазии первыми откликнулись, когда нужно было поехать в Крым для защиты свободного волеизъявления народа войти в состав РФ. Казаки-добровольцы пришли на помощь народу Донбасса в первые дни конфликта и до сегодняшнего дня стоят плечом к плечу с защитниками Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Казачья организация, состоящая из участников боевых действий в Абхазии и достойной смены из молодых ребят, никогда не будет «второплановой» организацией в Республике Абхазия. Единство и сплоченность в рядах казаков Абхазии – важный стратегический ресурс и один из серьёзных гарантов безопасности страны.

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЧКВА