Первому Посольству Абхазии – 10 лет!

Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации учреждено 13 ноября 2008 года Указом Президента РА Сергея Багапш. Другим Указом Президента Игорь Ахба был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Абхазии в России.

Учреждение Посольства в России стало возможным после признания Россией независимости Абхазии 26 августа 2008 года и последующего за этим установления дипломатических отношений.

16 января 2009 года на торжественной церемонии в Александровском зале Кремля Игорь Ахба вручил Верительную грамоту Президенту РФ Дмитрию Медведеву.

До учреждения Посольства (с 1992 по 2008 гг.) в Москве функционировало Полномочное Представительство Республики Абхазия в РФ. Возглавлял его Игорь Ахба, назначенный на эту должность Первым Президентом Республики Абхазия В. Ардзинба.

При Посольстве действует воскресная школа, где любой желающий может изучать язык, литературу, традиции абхазов.

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс