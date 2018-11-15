ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТРАНА ДУШИ!

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То, как на просторах бывшего СССР воспринимают события в Абхазии, тема для нас очень важная. Сегодня на страницах «Республики Абхазия» об этом рассказывает известный в Белоруссии ученый и публицист, хорошо знакомый и в кругах интеллигенции Абхазии, Вадим Салеев. Вместе с рукописью этой статьи он прислал и ксерокопию другой своей работы – «Абхазский урок», опубликованной в белорусской газете «Республика».

В младенчестве автор этих строк был привезен матерью – капитаном медицинской службы – из блокадного Ленинграда в родной ее город, на сухумскую землю. Маленькому человеку свойственны преувеличения: долгое время я не мог избавиться от впечатления, что именно сухумская земля в состоянии защитить от всех напастей (уж если она оберегает от фашистских бомб), дать животворную антееву силу. Но полвека спустя пришлось увидеть, как взрывы ракет и снарядов потрясли эту древнюю землю. И нет уже светлой детской веры после выстрелов, взрывов, крови, плача детей. У многих журналистов повторяются в статьях навязчивые стереотипы: солнце, пляжи, пальмы – и кровь...

Война пришла в мирный край. И эхо выстрелов достает тебя везде – даже за тысячи километров от Страны Души. Конечно, если у тебя сохранилась душа и есть совесть. Это я к тому, что «чужого горя не бывает» для настоящего человека, истинного интеллигента. Осуществляется геноцид против маленького гордого народа, сражающегося за право жить под солнцем на своей земле, а информационная блокада вокруг абхазских событий прорывается крайне редко. Невыгоден, оказывается облик правды, поэтому молчит интеллигенция – что грузинская, что, в основном, и русская. Молчит, когда зверски убит актер Мажара Зухба, когда подвергается в плену издевательствам и избиениям известный на всем пространстве СНГ писатель Джума Ахуба, когда методично и целенаправленно уничтожается сама абхазская культура – душа народа – университет, театры, музеи, то, что собиралось по крупицам десятилетиями и столетиями, и не могу, никак не могу понять, почему такой человек, как, скажем, Евгений Евтушенко, десятилетиями отдыхавший в Абхазии, теперь не мог промолвить ни слова... И еще сотни деятелей культуры в Москве, Петербурге, Киеве, Минске?

...Но попробуем унять чувства (хотя как это сделать живому человеку, как?), попробуем рассуждать в европейской рациональной традиции: спокойно, рассудительно, взвешенно. Вот ведь грузинская сторона время от времени обращается в ООН, Совет Безопасности, предъявляет ноты России. Я уж не говорю об обвинениях в адрес «абхазских сепаратистов», которыми средства массовой информации из Тбилиси наводнили весь мир (к сожалению, вынужден констатировать, что и подавляющее большинство «западных голосов» и ИТАР-ТАСС, особенно в первые три месяца войны шли на поводу у «тбилисского голоса»).

«Абхазия есть автоматически часть Грузии». Но прежде чем «включать» тот или иной народ в любое гособразование, нужно выяснить его волю – согласен он на включение или нет. Конечно, история человечества с древнейших времен полна кровавых событий. Как правило, могучие этносы со своими могучими армиями силой обеспечивали «включение несогласных», особенно небольших народов, в угодные им государственные системы. Это и называется имперской политикой. Неужто и в конце двадцатого века, когда на знамени человечества вынесены как символ права человека, народа в их самоопределении, все должно вершиться по старой кровавой традиции? Нет, недаром объективно настроенные люди никак не могут объяснить начало этой новой кавказской войны – ввод войск Госсовета Грузии в Абхазию. Недаром голландский журналист при самом разворачивании конфликта допытывался у собкора «ЛГ» по Грузии М. Елигулашвили: зачем нужно воевать, если Абхазия входит в состав Грузии, а последняя с помощью своей армии пытается навести порядок на своей же территории? Почему Абхазия оказывает вооруженное сопротивление, если это так? И в самом деле – простой, точный вопрос, который поставил голландский журналист, обнажает самую суть проблемы.

Абхазия, как удачно сформулировал абхазский журналист в публикации в той же «ЛГ» несколько месяцев спустя, – «это Абхазия». Прежде всего – Абхазия. А потом уже (естественно при согласии ее народа!) часть Византии, Грузии, России, СССР или другого образования. А может, и без образований – часть Евро-Азии, часть человечества. Ибо так же, как и человек изначально рождается свободным, так и каждый народ изначально имеет право на собственный выбор.

Автор гордится тем, что, выполняя просьбу ведущего Абхазского телевидения, направленную всем журналистам мира – «объективно и честно рассказать об абхазской трагедии», выступил на родном Белорусском ТВ как непосредственный свидетель событий.

Здесь нужно сделать отступление. Что знает простой белорусский (да и русский, за исключением жителя юга России, примыкающего к Кавказу) человек о событиях на юге своей бывшей «единой» супердержавы? Увы, замотанный каждодневными трудностями, надоевшей политической суетой и все понижающимся уровнем жизни, такой человек имеет лишь самое поверхностное представление о событиях на Кавказе. Часто он не различает представителей кавказских этносов, для него они зачастую на одно лицо (недаром укоренился странный термин – «люди кавказской национальности», связанный в основном с криминальной хроникой). Он твердо знает, что Кавказ – благодатная земля, что кавказцы в основном богатые люди. И он удивляется: чего они вечно не могут поделить: сначала Карабах, Осетия, теперь вот Абхазия. И вот на такой фон накладывается информационная блокада, к которой поневоле (если уж и «Би-би-си», и «Свобода», и российские средства массовой коммуникации в один голос твердят о необходимости изобличения абхазских «боевиков» и добровольцев КГМК, мешающих миру и территориальной целостности Грузии) присоединяются и белорусские средства массовой информации. Однако правда все же торит себе дорогу. Вернувшись из Абхазии, с пылу-жару обратился (в частном порядке) к двум депутатам белорусского Парламента с просьбой оценить ситуацию. Один из них представляет оппозицию, а другой – т. н. «номенклатурное большинство». Однако оба они в один голос сказали, что здесь мы имеем дело с вторжением. Я считаю, что оба говорили искренне и не для политического голосования в Парламенте, а просто выражая собственную точку зрения как представители нашего народа. Это меня и утешает, хотя я отчетливо представляю, что эти люди имели куда больше информации, чем основная масса нашего народа.

Но когда я употребил в выступлении понятие «нашэсце» (нашествие – белор.), то почувствовал, что между мной и телезрителем устанавливается полное взаимопонимание.

Ибо в глубине своей народы (как и люди!) схожи. Кому как не белорусам, отличающимся спокойствием, трудолюбием и толерантностью (терпимостью), не знать, что такое нашествие? Не счесть войн, которые перекатывались на белорусской земле с запада на восток и с юга на север, и наоборот. Вот и последняя мировая война, катком прокатившаяся по этой многострадальной земле, лишила жизни каждого четвертого из Беларуси.

С абхазами сейчас заодно все национальные меньшинства (за редким исключением), представители своих этносов – и русские, и армяне, и греки, и евреи, и даже часть мегрелов (местных, абхазских мегрелов, которые сроднились с этой землей, для которых она не чужая – своя!).

Впрочем, о чем я? Ведь доказано, что большое число оккупантов – это недавние уголовные элементы, война – просто благоприятное поле для реализации их устремлений.

Вспомним «Кавказский меловой круг» Б. Брехта, вспомним библейскую мудрость царя Соломона! А здесь гвардейцы уже в первые недели оккупации безжалостно стреляли на звук абхазской речи. А разгром абхазского театра, Института истории, языка и литературы! Что сказать – новые варвары, для которых нет ничего святого... Но хотя античная пословица утверждает, что «истина всегда торжествует, только не все ученые доживают до этого торжества», я верю, что мы доживем до торжества истины. Как бы ни была темна ночь, все равно в урочный час наступит рассвет. И все честные люди на Земле разделят радость свободного абхазского народа, по своей воле (и в согласии с волей других народов, населяющих Абхазию) живущего на своей земле, в окружении своих гор, рек и неба над ними, и все страшные жертвы, принесенные для этого, верится, будут не напрасны. И не только сила буквальная (а как переменилась обстановка с тех пор, как на моих глазах 50 танков, «экспроприированных» у ЗАКВО Госсоветом, обрушились на, по сути, безоружных людей 14 августа. Ныне, когда оснащенность абхазских и добровольческих формирований мало в чем уступает грузинским войскам, ни о каких «победах» последних уже не идет речь), но и сила духа. Сила солидарности по большому человеческому счету. Я думаю, что никогда бы не молчал и был бы на стороне правого «абхазского» дела покойный академик А.Д.Сахаров. Пусть его светлая память будет укором разжигателям кровавой бойни – как политикам, начиная с Шеварднадзе, Китовани и Иоселиани, так и последним в ряду гвардейцам или членам «Мхедриони». И среди этой необходимой духовной поддержки, которая, надеюсь, будет все шириться в мире, и это небольшое свидетельство белорусского философа и культуролога, проведшего свое незабываемое детство на прекрасной земле Апсны.

Вадим САЛЕЕВ, доктор философских наук, 1-й вице-президент Белорусской эстетической ассоциации, март 1993 г.

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: политикаАвтор: Вадим САЛЕЕВ, доктор философских наук, 1-й вице-президент Белорусской эстетической ассоциации, март 1993 г.