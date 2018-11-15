СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СОЮЗОМ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

Проект Соглашения по обмену и сотрудничеству в журналистской сфере между Союзом журналистов Абхазии и Союзом журналистов России обсудили и одобрили участники заседания президиума и секретариата Союза журналистов Абхазии.

Документ предусматривает укрепление дружественных отношений, заимствование профессиональных практик путем обмена журналистскими делегациями, организацию пресс-туров, проведение совместных семинаров и пресс-конференций, совместное участие в совещаниях, юбилейных мероприятиях, форумах обеих сторон, организацию и проведение курсов повышения квалификации журналистов, поддержание обменов и сотрудничества между вузами со специальностью «журналистика», поддержку и участие в профессиональных конкурсах на соискание премий в области журналистики.

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг сообщил, что подписание Соглашения состоится в Москве.

Члены президиума СЖ РА также обменялись мнениями о действующей практике присуждения почетного звания «Заслуженный журналист Республики Абхазия». Председатель Союза журналистов Р.Хашиг предложил изучить действующий Закон РА «О государственных наградах и почетных званиях РА» и при необходимости подготовить предложения по внесению в него дополнений.

На заседании секретариата были рассмотрены заявления журналистов из различных СМИ республики о вступлении в СЖ РА.

Секретариат СЖ единогласно проголосовал за вступление в Союз журналистов Абхазии Фатимы Кутелия, Наалы Кове, Низфы Аршба, Ирины Аршба (АГТРК), Мадины Чагава, Ланы Цвижба, Асмат Таркил (Апсныпресс), Дмитрия Статейнова и Сергея Демьянова (Апсны Лайф).

Участники заседания обсудили план работы Союза журналистов на 2019 год.

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс