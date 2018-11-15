СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ «АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РА»

В конференц-зале Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия состоялась встреча женщин-предпринимательниц, входящих в НП «Ассоциация женщин-предпринимателей РА».

Напомним, что эта организация была создана в марте 2018 года по инициативе трагически ушедшего из жизни Премьер-министра, первого президента ТПП Геннадия Гагулия.

В повестку дня было включено два вопроса – избрание Президиума НП «Ассоциация женщин-предпринимателей РА» и направление стратегии плана работы на 2019 год.

– Организация наша молодая, и это наше первое собрание. НП «Ассоциация женщин-предпринимателей РА» было создано при поддержке Торгово-промышленной палаты РА. К большому сожалению, сегодня с нами нет Геннадия Леонидовича Гагулия, но коллектив ТПП достойно продолжает его дело, поддерживает нас и, я надеюсь, будет поддерживать, – сказала председатель Ассоциации Амра Ануа.

Участники встречи почтили память президента ТПП РА Геннадия Гагулия минутой молчания.

Амра Ануа выразила надежду, что организация будет играть активную роль в жизни абхазского общества и приложит к этому все силы.

Она считает, что Ассоциация, в первую очередь должна обратить внимание на особую роль наших женщин-предпринимателей в развитии экономики республики.

– Сегодня женщины очень активно ведут бизнес – это факт, и не замечать этого нельзя. Но происходит это в очень трудных экономических и политических условиях. Я надеюсь, что при необходимости все мы вместе сможем лоббировать наши интересы и решать многие вопросы. У нас много проблем, связанных с бизнесом, и мы будем пытаться изменить ситуацию в лучшую сторону, – считает Амра Ануа.

Затем состоялись выборы президиума организации. Заместителем председателя «Ассоциации женщин-предпринимателей» единогласно была избрана основатель и владелица компании «Золотой Колос» Нонна Чантурия, членами президиума – Асида Хварцкия, Марина Квициния, Зоя Баутина, Камилла Квициния и Лили Дбар.

На совещании президиума обсуждался ряд вопросов. Основной и волнующей для женщин-предпринимателей темой стал вопрос ввозного НДС. Шел разговор и о невозможности взять кредит у государства под доступный для предпринимателей процент, и об отсутствие частного инвестора в Абхазии.

Единогласно была поддержана идея донести обсуждаемые проблемы до сведения депутатов Парламента РА.

Представительница ТД «Рубин» Елена Храпцова рассказала об отсутствии в Абхазии профильных специалистов, умеющих работать на современном технологическом оборудовании, необходимом для того или иного производства.

Предпринимательницы считают необходимым создание на телевидении цикла передач о предпринимателях, где будут отражены все вышеперечисленные проблемы.

Член президиума Лили Дбар предложила вынести на обсуждение вопрос таможенного урегулирования по ввозимой в Абхазию продукции, которая выпускается в республике, и при этом она более высокого качества в экологическом плане. Тем самым будет оказана поддержка отечественному производителю.

Марина Квициния говорила о необходимости оказания помощи женскому бизнес-сообществу в виде консультаций, организации и ведения бизнеса на безвозмездной основе, а также о создании печатного издания и сайта «Ассоциации женщин-предпринимателей».

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА