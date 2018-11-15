РАЗЪЯСНЕНИЯ МИД РА

В Европейском Парламенте подготовлен проект резолюции, содержащий призыв к властям Грузии приложить дальнейшие усилия для преодоления существующих препятствий и попытаться распространить преимущества Соглашения об ассоциации и углубленной всеобъемлющей зоне свободной торговли на население Абхазии и Южной Осетии.

В этой связи Министерство иностранных дел Республики Абхазия считает необходимым отметить следующее:

«Республика Абхазия не является участником Соглашения об ассоциации с ЕС и не выражала желания его заключать. Соответственно, Республика Абхазия никак не может подпадать под действие данного Соглашения, не имеющего на ее территории юридической силы.

С учетом вышеизложенного, призыв Европарламента к грузинским властям «распространить преимущества» Соглашения на «жителей Абхазии» вызывает недоумение. Вместе с тем, мотивы подобного призыва становятся ясными, если рассматривать его в контексте презентации очередного варианта «мирной инициативы» со стороны Тбилиси и его европейских друзей.

Следует вновь подчеркнуть, что подобные инициативы, имеющие сугубо пропагандистские цели, по существу не несут в себе какого-либо положительного содержания, не учитывают новых реалий в регионе, и не могут представлять никакого интереса для Республики Абхазия.

Вместо бессмысленных проектов резолюций европарламентариям следовало бы обратиться к руководству Грузии с призывом признать существующие политические реалии в Закавказье и начать выстраивать отношения с соседними государствами на основе принципов суверенного равенства и взаимного уважения».

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс