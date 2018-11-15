РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ГАГРУ

Глава государства Р.Хаджимба осмотрел место строительства Гагрской средней школы №1. Генеральный директор госкомпании «Апсныргылара» Темур Ткебучава проинформировал Президента о ходе работ, проводимых в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии:

«Строительство началось в августе прошлого года. За это время нам удалось снести и утилизировать старую школу и возвести монолитные конструкции. В этом году мы уже закончили кровельные, а также инженерные и электрические работы. Все идет по плану и если не будет проблем с финансированием, то объект будет сдан в срок».

Министр образования и науки Адгур Какоба отметил значение строительства нового здания школы:

«Старое здание находилось в аварийном состоянии, поэтому было принято решение построить на его месте новое, отвечающее всем современным нормам и требованиям. Такого проекта школы в Абхазии пока еще нет. Все продумано для качественного процесса обучения и комфорта учащихся. Мы видим, что работа успешно продвигается, и надеемся, что к новому учебному году школа будет открыта».

Президент также посетил отреставрированный абхазским инвестором и бизнесменом Динаром Сичинава санаторно-курортный комплекс «Амра», известный как бывший санаторий ЦК КПСС имени XXVII партсъезда. «В этот объект инвестировано более 200 миллионов рублей. В отеле 150 номеров, рассчитанных на 300 человек. На данный момент у нас проживают 40 человек. Но хочется отметить, что почти все номера забронированы к Новому году. Практически готов бассейн, прекрасная парковая зона. После реставрации здесь создано свыше 100 рабочих мест. В ходе ремонтных работ сохранен старый облик здания, даже в некоторых местах сохранили старые предметы мебели. При отеле есть своя «скорая помощь». Можем проводить различные медицинские анализы, есть аппарат ультразвуковой диагностики и оборудование самых новых образцов. Жители города также могут обращаться к нам. Хочется отметить, что мы очень благодарны государству за поддержку и сотрудничество», – сказал Динар Сичинава.

В санатории предлагаются все виды амбулаторной помощи и санаторно-курортного лечения, включая бальнеотерапию, гидромассажи, грязелечение.

Президент также осмотрел место строительства торгового центра, возводимого инвестором Динаром Сичинава. Бизнесмен рассказал о ходе строительных работ: «Практически все готово, остались некоторые технические работы, связанные с электричеством и сантехникой. В здании три уровня, помимо подвальных помещений, которые будут производственными, складскими. Два уровня планируем под продуктовое направление, третий уровень – товары бытового потребления. Планируем организовать производство, пекарню, выпуск кондитерских изделий».

Президент отметил значение данных объектов для экономики района и государства: «Сегодня мы увидели возможности, имеющиеся у государства вкупе с теми работами, которые проводятся и с Российской Федерацией, и с нашими инвесторами. Мы часто слышим, что к нам не едут инвесторы. Мы видели, что к нам пришли наши же граждане, которые работают в России, и сегодня все свои возможности пытаются реализовать в Абхазии. В санатории «Амра» созданы современные условия курортологии и отдыха людей, установлено современное медицинское оборудование в целях оздоровления наших граждан и гостей. Объекты, которые мы осмотрели сегодня, дадут дополнительные бюджетные возможности как для Гагры, так и для республики в целом».

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА