О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам текущего исполнения запланированных показателей поступлений в государственный бюджет налоговых и таможенных платежей.

Глава государства обратил внимание присутствовавших на имеющиеся отставания в выполнении плановых показателей по основным видам платежей в бюджет, наличие недоработок по их качественному администрированию и дал соответствующие поручения Правительству и профильным ведомствам по усилению работы, направленной на безусловное исполнение бюджетных поступлений, предусмотренных в текущем году.

В частности, Государственному таможенному комитету РА поручено направить все необходимые усилия на должный контроль за пересечением грузов через государственную границу по всем направлениям, повысить качество работы таможенных постов, направленной на полноту декларирования ввозимых и вывозимых товаров. Министерству по налогам и сборам поставлены задачи по усилению контроля за полнотой уплаты полагаемых государству налоговых платежей, сокращению недоимок и принятию мер, предусмотренных законодательством, в отношении нарушителей.

В совещании приняли участие Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, члены Правительства и руководителей профильных ведомств, главы администраций районов и города Сухума, а также руководители территориальных налоговых инспекций.

Номер: 123Выпуск: 3724Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс