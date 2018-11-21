НОВЫЙ ЦЕХ И РАБОЧИЕ МЕСТА

В поселке Бзыпте Гагрского района состоится официальное открытие торгово-промышленного центра ООО «Зодиак» по производству хлебобулочных, макаронных изделий и замороженных полуфабрикатов.

В мероприятии примут участие генеральный директор компании ООО «ВЭБ Капитал», финансирующей инвестиционный проект, Сергей Пирогов, заместитель министра экономики Абхазии Заур Гулиа, представители Администрации Гагрского района, представители Государственного инвестиционного агентства.

Инвестиционный проект реализован в рамках программы льготного кредитования среднего и крупного бизнеса.

Номер: 125Выпуск: 3726Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс