СПОРТ

В Пензенской области Кузнецкого района впервые состоялся Международный турнир по вольной борьбе среди кадетов и юношей на призы мастера спорта СССР по вольной борьбе, заслуженного работника физической культуры и спорта Дагестана, заслуженного тренера Российской Федерации и Республики Дагестан, тренера-преподавателя отделения вольной борьбы муниципального автономного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа» Кузнецкого района Тагира Тагировича Шахбанова.

В мероприятии приняли участие около 150 спортсменов из Дагестана, Чечни, Татарстана, Башкортостана, Армении, Азербайджана, Грузии, Москвы, Ульяновской и Самарской областей и из Республики Абхазия.

По итогам соревнований первое место занял Авджян Арутюн (30 кг). Допуа Даниил (24 кг) и Цулукия Нестор (54 кг) заняли вторые места, Адлейба Максим (29 кг) и Урчуков Эдуард (34 кг) заняли третьи места.

Тренируют спортсменов Берая Игорь, Алабян Размик, Смыр Тимур и Хашба Миро.

Номер: 125Выпуск: 3726Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту