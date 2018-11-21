ПОЭТ И СМЕРТЬ

АИААИРА – 25

Говорят, что поэты – пророки, которые могут предвидеть судьбы людей, народов и собственную участь. Таких примеров в любой литературе можно встретить много. Этот материал о Бено Колбая, молодом поэте, бойце, который предвидел войну в Абхазии и свою смерть. Так и случилось. Через десять лет он действительно погибает во время Отечественной войны народа Абхазии.

«Бено еще со школьной скамьи любил сочинять стихи, но, а как он смог предвидеть судьбу нашей страны, свое будущее? Для меня – это тайна за семью печатями», – рассказывает в интервью его сестра Марина Колбая. – Мой брат человеком был простым, но отличался добротой, чуткостью, отзывчивостью. Страсть к литературе у него была всегда, особенно к поэзии, поэтому после окончания Кутолской средней школы и прохождения службы в советской армии (в Германии), поступил на филологический факультет Абхазского государственного университета. И стихи писал до конца своих дней, даже из Германии вернулся с пакетом тетрадей со своими стихами».

Незадолго до начала войны Бено закончил учебу и находился в Сухуме. Узнав о том, что грузины напали на Абхазию, он сразу ушел на фронт. Хотя родные уговаривали единственного сына этого не делать. Но он отвечал всем: «Если я увильну от войны, то, когда победим, не смогу смотреть в глаза друзей». Бено верил в нашу победу. И ни секунды в этом не сомневался.

Бено Колбая воевал в группе «Стрелец» под командованием Бориса (Баро) Тапагуа. 2 июля 1993 года в районе села Тамш Очамчырского района с моря высадился десант численностью до 300 бойцов под командованием Заура (Лакута) Зарандия, чтобы перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, и не дать грузинским войскам по ней доставлять оружие. В тот день группа «Стрелец» потеряла командира Баро Тапагуа и бойца Бено Колбая, которые, встав в полный рост, со словами «Аиааира», погибли в неравном бою. Они это сделали осознанно.

Наш герой награжден медалью «За отвагу». Ежегодно на могилу в село Кутол, где похоронен настоящий герой войны, приходят его боевые товарищи, друзья, родные. Бено Колбая жив в памяти людей, его героические поступки не забыты, и благодаря газетным строкам эта память будет передаваться и следующим поколениям. Должного внимания заслуживают и его стихотворения, которые хорошо бы издать отдельной книгой.

Публикацию по материалам Музея Боевой славы подготовила Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 125Выпуск: 3726Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ