Подписан план сотрудничества на 2019 год

В Санкт-Петербурге в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подписали план сотрудничества на 2019 год. В сообщении отмечается, что подписание данного документа станет определяющим в дальнейшем развитии культурных связей между Абхазией и Россией.

План мероприятий 2019 года будет основываться на программе обменных гастролей театров, музыкальных коллективов и выставок.

Номер: 125Выпуск: 3726Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс