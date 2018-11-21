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21.11.2018
Номер: 125
Выпуск: 3726
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Подписан план сотрудничества на 2019 год
В Санкт-Петербурге в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подписали план сотрудничества на 2019 год. В сообщении отмечается, что подписание данного документа станет определяющим в дальнейшем развитии культурных связей между Абхазией и Россией.
План мероприятий 2019 года будет основываться на программе обменных гастролей театров, музыкальных коллективов и выставок.
Номер: 125
Выпуск: 3726
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс