УРОЖАЙ МОГ БЫТЬ ВЫШЕ

Новости из Гудаутского района

Трудно подобрать какие-то новые слова, чтобы описать самое золотое время года – осень. Время, когда принято собирать благодатный урожай. Оно наступило для всех, кто приложил максимум усилий, чтобы вырастить урожай, переработать и сохранить его. Традиционно для сельского хозяйства Абхазии первое и главенствующее место отводится кукурузе. Это – наш хлеб – и во-первых, и во-вторых. Нужно сказать, что площади посевов кукурузы не становятся с каждым годом больше, крестьяне выращивают столько зерна, сколько им понадобится на год. На площади 2000 гектаров были заложены кукурузные поля во всех селах Гудаутского района. Ожидаемый урожай составляет около 2000 тонн. Как отмечают специалисты, во многих хозяйствах на урожай кукурузы заметно повлиял мраморный клоп, особенно на ранние посевы кукурузы. Более поздние сорта не пострадали, как и фасоль, которая также является неотъемлемой составляющей нашего рациона. В этом материале я еще буду возвращаться к теме мраморного клопа не потому, что это доставляет удовольствие. За два последних года, именно из-за его нашествия, труженики сел потеряли и урожаи, и заработки. При этом борьба с ним не окончена, она лишь приостанавливается на зимний период.

Чтобы узнать, какими стали закрома тружеников полей в Гудаутском районе, мы встретились с начальником Управления сельского хозяйства района Юрием Кварацхелия.

Что в большей степени влияет на урожай – погодные условия, вредители сельхознасаждений, грамотный подход к выращиванию той или иной культуры? Всем хорошо известно, что в республике ведется непростая борьба с вредителями – они нанесли ощутимый вред своим присутствием. Практически полностью уничтожен урожай ореха-фундука – около 80%. Как принято говорить, в урожайные годы в районе собирали около 4 000 тонн хурмы. В связи с неблагоприятными для этой культуры годами хурма оказалась, подвержена нашествию мраморного клопа. Большая часть урожая погибла, и может составить не более 500 тонн хурмы. В прошлом году урожай был еще хуже, удалось собрать не более 100 тонн.

Раз мы говорим о вреде, который нанес мраморный клоп, самое время сказать, какая с ним велась борьба в районе. Как считают в Управлении сельского хозяйства, в селах, где оперативно и эффективно проводилась работа, ущерб от вредителя минимизирован.

Виноград – не только столовая культура, но и еще одна из наиболее знаковых и почитаемых культур в Абхазии. В нынешнем году благодаря отличному урожаю винограда, чему способствовали благоприятные погодные условия, 1500 тонн винограда было собрано на приусадебных участках. За несколько последних лет были заложены новые плантации виноградников в селах Дурипше, Псырцхе. И даже эти несколько гектаров новых плантаций вселяют определенную уверенность, что наши села живут, и у них есть будущее.

А вот на урожае цитрусовых в районе практически никак не отразилось присутствие мраморного клопа. Более того, урожай оказался в несколько раз больше, чем в предыдущие годы, да и качество мандаринов сезона 2018 года может быть вполне конкурентоспособным. В Гудаутском районе четыре крупных хозяйства. Цитрусы произрастают на общей площади в 121 га в селах Псырцха, Приморское, Куланырхуа, Агараки (в советский период площади под цитрусовые были гораздо больше и составляли более 450 га). По оценкам экспертов, предполагаемый урожай составит около 2 тысяч тонн (в прошлом году он составлял всего 800 тонн). Чтобы абхазские мандарины попали на новогодние столы россиян, сбор урожая уже начался и будет продолжаться до конца текущего года.

Еще не так давно киви воспринимали как эксперимент, который превзошел все ожидания. Практически в каждом саду можно встретить этот экзотический фрукт, более того, урожай киви стали экспортировать в РФ. Более 200 тонн киви планируют собрать фермеры в нынешнем году. Яблоневые сады, которые разбиты на площади в 15 гектаров в селе Аацы, дали более 100 тонн урожая. 800 тонн овощей собрали в двух хозяйствах района, расположенных в селе Хыпсте.

Каждый год к моменту сбора урожая у сельских тружеников возникают вполне логичные вопросы, которые касаются реализации продукции. Большие хозяйства, имеющие определенный опыт, имеют и соответствующие каналы сбыта. Что касается небольших фермерских хозяйств, то им сложнее реализовать свою продукцию. Так и не решены в районе, да и в республике в целом, вопросы с работой пунктов приема цитрусовых и других фруктов и овощей. Решение этих проблем, на мой взгляд, намного облегчило бы жизнь многих жителей сел, которым самим трудно вывезти свой урожай, преодолевая границы.

Одно дело – вырастить урожай, вкладывая в него силы, старания и умения, другое – сохранить его и реализовать. Ведь для многих это основной источник благосостояния. Помочь крестьянам реализовать свою продукцию на государственном, а в нашем случае межгосударственном уровне, может лишь государственная структура, обладающая и большими возможностями, и потенциалом. В этом случае наше участие и победы в международных выставках станут не исключением, а правилом. И еще: развитие сельского хозяйства и участие в нем государства позволит решить многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Как минимум, удастся избежать резкого роста цен, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, сохранить и возродить былую славу сел, создать новые рабочие места. Плюсов, очевидно, больше.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

P.S. Финики не являются частью продовольственной программы. Однако финиковые пальмы в настоящее время стали еще одной новой проблемой, которую предстоит решать природоохранным ведомствам. На территории Гудаутского района произрастает более 750 финиковых пальм, большинство из которых – на территории Нового Афона. По последним данным, на середину ноября пораженных деревьев среди них не выявлено.

Номер: 125Выпуск: 3726Рубрика: экономикаАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району