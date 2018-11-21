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ДОГОВОР НЕ АННУЛИРОВАН 21.11.2018

ДОГОВОР НЕ АННУЛИРОВАН

Председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизацией РА Вахтанг Пипия рассказал о судьбе гостиницы «Абхазия»: «Мы готовили документы для подачи в Арбитражный суд, чтобы аннулировать договор купли-продажи. Но не получается, так как договор не содержит ответственность сторон, т.е. сторона покупателя не несет ответственности по нынешней практике. Мы встречались с хозяевами объекта, были обстоятельные беседы, но пока все остается на том же месте, с которого стартовали в 2007 году, когда был подписан договор купли-продажи объекта».


Номер:  125
Выпуск:  3726
Рубрика:  экономика
Автор:  Апсныпресс

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