ДОГОВОР НЕ АННУЛИРОВАН

Председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизацией РА Вахтанг Пипия рассказал о судьбе гостиницы «Абхазия»: «Мы готовили документы для подачи в Арбитражный суд, чтобы аннулировать договор купли-продажи. Но не получается, так как договор не содержит ответственность сторон, т.е. сторона покупателя не несет ответственности по нынешней практике. Мы встречались с хозяевами объекта, были обстоятельные беседы, но пока все остается на том же месте, с которого стартовали в 2007 году, когда был подписан договор купли-продажи объекта».

Номер: 125Выпуск: 3726Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс