НЕТЛЕЮЩИЙ ОГОНЕК

В Москве прошёл чемпионат России по народным танцам на Кубок Центрального федерального округа. Московский детский ансамбль абхазского танца «Амцабз» представил в номинации «Народная хореография» два танца: «Абхазский перепляс» и «Озорные девчата».

Руководитель ансамбля Лаша Марыхуба отметил: «Победа в этот раз действительно далась нелегко, так как было около 1 000 участников из разных городов Центрального федерального округа. Всего было представлено 98 номеров, из которых 10 – кавказские танцы. Уже в январе мы встретимся с победителями всех округов России, чтобы побороться за звание чемпиона России. Этот этап будет ещё более сложным, поэтому мы должны вдвойне улучшить качество работы на сцене».

По словам Марыхуба, из 1 000 участников только 10 коллективов были приглашены в финал чемпионата России по народным танцам, который пройдет в январе 2019 года.

«Амцабз» удостоился звания лауреата I степени и был приглашен в финал.

Номер: 125Выпуск: 3726Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс