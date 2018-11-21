О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ КАДРОВ

Совет по делам молодёжи при Патриархе Московском и Всея Руси предлагает создать Университет будущего, который предполагает внедрение специальных курсов для молодых государственных и общественных деятелей. Об этом сообщил председатель совета, действительный государственный советник России Инал Ардзинба.

Отмечается, что молодые государственные и общественные деятели будут проходить специальные программы, которые предполагают не только образовательное и профессиональное развитие, но и духовное.

«Идеология университета заключается в том, что современные управленцы должны принимать решения в духовном балансе, развиваться не только в узко профессиональном, но и в духовном измерении. Нам нужны настоящие лидеры», – сказал Ардзинба.

Он также отметил, что патриарх одобрил ключевые направления деятельности общественного совета.

Инал Ардзинба заявил, что в университете предполагается изучать и влияние религии на различные сферы общественной жизни.

«Концепция предполагает изучение влияния религиозного фактора на такие сферы, как экономика, внутренняя политика и гражданское общество, международные отношения. Это будет межконфессиональная институция. Университет будущего – это не духовная семинария, это некое не привязанное к религии заведение, где будут помогать развиваться духовно людям, которые принимают решения. Чтобы эти решения были более сбалансированы», – добавил Ардзинба.

Предполагается, что университет будет создан на базе МГУ, а в дальнейшем, возможно, на базе патриаршего подворья в Переделкине. По словам Ардзинба, в рамках университета важно развивать идею наставничества, когда опытные политики и предприниматели регулярно консультируют и помогают развиваться молодым людям.

Номер: 125Выпуск: 3726Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс