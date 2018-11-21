ВОДА – БОГАТСТВО АБХАЗИИ

О целебных свойствах абхазских минеральных вод было известно еще древним римлянам. Они обозначали территорию современной Абхазии на своих морских картах как «счастливые ванны». Однако активно развиваться бальнеология в республике начала лишь в советское время. В первой половине прошлого века в Абхазии начинают активно строить санатории и пансионаты для желающих поправить свое здоровье на целебных водах Причерноморья. Появились целые программы оздоровления, а водолечение проходило под обязательным наблюдением медиков. Города Абхазии стали славиться не просто как известные курорты, но и как климатические и бальнеологические. Считалось, что здесь лечит даже воздух, обогащенный кислородом, морскими солями и фитонцидами растений и воды, насыщенные минералами.

В 1938 году в Сухуме открылся Научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины. Здесь стали изучать гидроминеральный потенциал республики и курортные факторы в лечении самых разнообразных болезней.

В этот период активно бурили новые скважины в местах выхода на поверхность термальных минеральных вод, а возле источников строили бальнеолечебницы. Такой оздоровительный центр функционировал с 1957 года в селе Басле недалеко от Сухума. Сухумские воды, наряду с гагрскими источниками и ткуарчалскими родоновыми ваннами, славились своими целебными свойствами на всю страну. Это была перспективная отрасль хозяйства, которую и дальше собирались развивать, однако свои коррективы внесла война.

Директор НИЦ курортологии и нетрадиционной медицины Отар Осия отмечает, что в Абхазии на сегодняшний день выявлено около 170 источников минеральных вод. Среди них порядка тридцати термальных источников, пригодных для купания и орошений. Они разнообразны по химическому составу, температуре, условиям формирования, но все они имеют широкий спектр показаний для лечения. Ряд источников хорошо изучен, и только некоторые из них сегодня получают практическое применение.

После Отечественной войны народа Абхазии многие лечебницы были разрушены до основания. В том числе оздоровительный центр в Басле, который перед войной еще планировал расширяться и строил новые корпусы. Санатории в большинстве своем перестали предлагать лечение водами. И только в последние годы частными лицами были обустроены ванны в Приморском, Кындыге и Ткуарчале.

В НИЦ курортологии Абхазии подчеркивают, что любое лечение термальными водами должно быть обговорено с врачом. Сильного вреда воды принести не могут. Таких случаев, по крайней мере, зафиксировано в Абхазии не было. Тем не менее противопоказания существуют. Например, онкологическим или туберкулезным больным принимать минеральные ванны не советуют.

В настоящее время в Абхазии лечебные воды посещают в основном туристы, большая часть которых не проходит предварительное обследование в поликлиниках. В приморской лечебнице предоставляют услуги местного медика, а вот в Кындыге врача нет. В то же время объективно оценить эффект процедур можно, только сравнив анализы до и после. Абхазские специалисты напоминают, что орошение и купание в минеральных водах – это, прежде всего, лечение, а не косметическая процедура.

Номер: 125Выпуск: 3726Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс