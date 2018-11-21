ПРЕЗИДЕНТ ПОБЫВАЛ НА ОТКРЫТИИ ВТОРОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА «VISIT APSNY»

Впервые в ярмарке-продаже, состоявшейся в рамках туристического форума «Visit Apsny», приняли участие представители Союза ремесленников Сирии.

Председатель Союза ремесленников Сирии Нажи аль Хадуа в приветственной речи отметил:

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить дружественную Республику Абхазия за возможность находиться сегодня с вами. Выражаем благодарность представителям Торгово-промышленной палаты за приглашение посетить вашу прекрасную страну и принять участие в выставке. С момента подписания Соглашения о сотрудничестве между Союзом ремесленников Сирии и ТПП прошло всего два месяца, а обещанная организация выставки сирийской продукции состоялась уже сегодня. Мы знаем, что Республика Абхазия обладает прекрасными возможностями в области кустарных промыслов и других ремесел».

Председатель Союза ремесленников Сирии Нажи аль Хадуа преподнес в подарок главе государства особо ценную ткань с вышивкой агабани, а также символ площади Марджи от имени Союза ремесленников Дамаска.

Президент РА Р.Хаджимба приветствовал участников мероприятия и поблагодарил руководителя сирийской делегации.

«Я рад приветствовать участников и гостей ярмарки. Не сомневаюсь, что ее проведение станет традиционным для Абхазии. Важно то, что сегодня здесь представлена Сирийская Арабская Республика, также участвуют представители Крыма. Самые добрые пожелания народу Сирии, который продолжает отстаивать свою страну, интересы своего государства и руководству Сирии. Успехов всем», – сказал Президент РА.

Глава государства также ознакомился с экспозициями участников ярмарки товаропроизводителей и предприятий туриндустрии.

Инициаторами проведения Форума выступают Торгово-промышленная палата Республики Абхазия и НП «Абхазский союз туризма» при поддержке Министерства по курортам и туризму РА.

Номер: 125Выпуск: 3726Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА