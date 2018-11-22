ХРОНИКА ВОЕННОЙ АВИАЦИИ «ПОТОМУ ЧТО НАС ЖДАЛИ…»

(Окончание. Начало в № 125)

2 января 1993 г. летчики Авидзба и Чанба на мотодельтапланах доставляли продукты абхазским подразделениям, развернутым в районе села Каман: из-за обильного снегопада все дороги в горы оказались отрезанными. Вертолеты также не могли быть использованы. Продукты в контейнерах сбрасывали с высоты 8 – 10 м. Всего было доставлено 100 кг.

Олег Чанба. В начале войны у Абхазии был один-единственный самолет и один-единственный военный летчик – Олег Чанба. Во времена Советского Союза летал на МиГ-29. Это был самый совершенный для того времени аппарат. В войну лётчик-ас пересел на дельтаплан.

Он родился в 1962 году в с.Бамборе Гудаутского района. С детства мечтал о небе. Окончил авиационное училище в Армавире и стал хорошим летчиком: служил в ВВС России, был командиром эскадрильи на Дальнем Востоке, и его собирались назначить командиром летного полка. Вообще, Олег Чанба был единственным в советской армии летчиком-истребителем абхазской национальности.

Как только он узнал, что в Абхазии началась война, тут же вернулся на Родину – горными тропами, ориентируясь по карте, и взялся за тяжелое дело организации местных военно-воздушных сил, и сам был первым военным летчиком и командующим зарождающихся ВВС Республики Абхазия. Здесь ему пришлось забыть о современной технике и летать «на всем, что держалось в воздухе». Во время боевого вылета 6 января 1993 года его самолет был сбит над водами Черного моря, когда он возвращался с боевого задания. Нет у нас больше Олега Чанба. Остались его дом в урочище Ашыцра, родители, светлая память о нем. И его стихи. О матери, о Родине, о себе. И дочь Бэлла пишет своему папе трогательные стихи – этот талант передался ей от отца.

«Одарённый Богом, не по возрасту мудрый, честный, отзывчивый, его юношеская душа излучала спасительный свет доброты. Эти и другие человеческие качества слились воедино в образе Олега», – так отзывались о нём друзья.

Удостоен звания «Герой Абхазии».

28 июня 1993 г. Валерий Газизулин (Галин) на дельталете выполнил разведывательный полет в районе Гумы (Шрома). В те дни абхазы начали новое наступление на Сухум, разгорелись бои и на других фронтах.

Абхазские мотодельтапланы широко использовались для геодезической разведки, видеосъемки и в качестве индивидуального транспортного средства. Уже после войны Аркадий Авидзба предложил использовать мотодельтапланы для патрулирования приграничных территорий и выявления местонахождения диверсионных групп.

Сейчас почти никого не осталось в живых из первого состава мотодельтапланерного звена: Отар Сирадзе и Олег Чанба погибли. Юрий Торгашов и Юрий Капов разбились в горах на Ан-2. Аркадий Авидзба, автор научных трудов по боевому применению мотодельтапланов, после войны погиб в автомобильной катастрофе. Ему не довелось увидеть своего сына, родившегося через два месяца после его гибели.

9 января 1993 года на горе Хумсыл (2480 м) разбился самолёт Ан-2, в котором были, кроме двух российских лётчиков, ещё несколько пассажиров. Густой туман ограничивал видимость, и самолёт врезался в гору. Погибли сотрудники СФТИ Юрий Яковлевич Торгашов, Юрий Михайлович Капов, активист Народного форума Абхазии «Аидгылара» Артём Анкваб, экипаж корабля: командир – Сергей Николаевич Коренков и 2-й пилот Валерий Алексеевич Призов.

Юрий Капов, абазин, 1965 г.р., вместе с нашими лётчиками занимался дельтапланеризмом. Во время войны совершал разведывательные полёты. В 1995 г. награждён медалью «За отвагу». Посмертно.

Юрий Торгашов приехал из Москвы. В 1988 году он организовал в Сухуме базовый клуб технического творчества и был руководителем авиамодельной и дельтапланерной секций. Занимался созданием Национальной авиационной ассоциации. В 1992 году во время грузино-абхазской войны находился в Москве и работал в Абхазском пресс-центре.

Внес огромный вклад в организацию технической и иной помощи сражающейся Абхазии. Торгашов на свои личные средства приобрел самолет «Ан-2», оружие и боеприпасы. Погиб. Ан-2 потерпел катастрофу при доставке оружия в Абхазию.

Рассказывает Нодар Герзмава: «Самолёт летел, гружённый оружием, а земляки передали подарок Сосналиеву – меч и кинжал. Пилоты не знали местность, к тому же была плохая видимость, что явилось причиной гибели самолёта и пассажиров. Поиски начались только через две недели, но безрезультатно. Прошла зима, закончилась война. Когда сошёл снег, место катастрофы случайно обнаружили пролетавшие над этим местом российские лётчики. Останки были собраны и захоронены».

В 1994 году семья Артёма Анкваб подняла на гору Хумсыл памятную плиту с именами погибших.

В настоящее время мотодельта-планерное подразделение входит в состав ВВС Республики Абхазия. Командование ВВС считает, что эти летательные аппараты должны находиться в режиме боевого дежурства и быть готовыми выполнять боевые задачи по патрульному облету особо важных объектов и территорий; срочной переброске солдат и боеприпасов; организации взаимодействия разнородных сил и средств; ведению поисково-спасательных работ и ретрансляции сигналов управления и каналов связи; доставке диверсионно-разведывательных групп; по ведению разведки, как в прифронтовой полосе, так и в тылу противника; и, конечно, по нанесению бомбовых ударов по наземным объектам.

Использование мотодельтапланов в современной локальной войне стало возможным благодаря опыту абхазских дельтапланеристов, ставших первыми.

Людмила ДЖИНДЖАЛ, благотворительный фонд «Абхазия»

Номер: 126Выпуск: 3727Рубрика: обществоАвтор: Людмила ДЖИНДЖАЛ, благотворительный фонд «Абхазия»