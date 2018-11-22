ХАРАЗУ ХАДЖАРАТОВИЧУ ЧАМАГУА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 90 ЛЕТ

В городе Гагре силами педколлектива и учащихся средней школы №1, работников отделов культуры и образования был организован юбилейный вечер, посвященный памяти одного из ярких лидеров национально-освободительного движения Абхазии, патриота, основоположника и создателя абхазской школы в Гагре, видного педагога Хараза Хаджаратовича Чамагуа. На нем присутствовали родственники Хараза Чамагуа, представители Министерства образования и науки РА, руководство Гагрского района, его коллеги, друзья и соратники. Программа памятного мероприятия состояла из двух частей. В первой ее части учащиеся Гагрской средней школы №1 рассказали биографию Хараза Хаджаратовича, жизненные этапы его становления как видного педагога и лидера национально-освободительного движения абхазского народа, интересные факты, связанные с его деятельностью, историю создания абхазской школы. Также учащиеся прочли стихи, исполнили песни и танцы.

Во второй части друзья и коллеги юбиляра вспоминали его добрым словом.

Хараз Хаджаратович Чамагуа родился в 1928 году в селе Ачандаре Гудаутского района.

Окончив Грузинский педагогический институт, факультет русского языка и литературы, возвращается на родину и начинает работать в школе родного села. Весть о молодом и грамотном учителе пронеслась по всей Абхазии, и каждый директор старался переманить его к себе. В 1958 году Хараза Чамагуа переводят заведующим учебной частью в Джирхвинскую среднюю школу, затем на эту должность его назначают и в Ачандарской школе. С 1963 года Хараз Чамагуа переходит в Гагрскую среднюю школу №2 преподавателем русского языка и литературы. Именно здесь у него проявились яркие качества борца за национальные права своего народа. Хараз Чамагуа наряду с известными представителями абхазской интеллигенции, такими как Лева Гицба, Закан Агрба, Борис Кехирипа, Никуа Шамба, Чинчор Агрба, Баграт Багателия, Белла Барциц, Сократ Авидзба, Кукуша Матуа, Люфа Псардия, вошел в Народный форум «Аидгылара».

В Гагре Хараз Чамагуа начал наводить справки о жителях-абхазах с целью открытия национальной школы.

«Именно абхазские школы воспитают и обучат истинных патриотов нашей страны, сплотят абхазские семьи», – говорил он. В нелегких условиях, находясь под гнетом грузинских властей, Хараз Чамагуа со своими соратниками приступает к поиску возможных вариантов строительства абхазской школы. Но так как земли для строительства не предоставили, житель города Миджит Бутба выделил для этого свой участок. Строительство шло под строгим надзором Хараза Чамагуа. Именно он стал привлекать к школе учеников из абхазских семей и учителей-абхазов. Директором школы был назначен Чинчор Агрба, чуть позже – сам Хараз Хаджаратович. Школьная жизнь закипела в стенах этого здания, здесь говорили и думали на родном абхазском языке, учили национальным традициям, рассказывали об истории нашей страны. Помимо этого в школе проходили собрания Народного форума «Аидгылара» для решения важных вопросов.

Во время Отечественной войны народа Абхазии Хараз Хаджаратович остался в оккупированной Гагре. Грузины объявили его розыск.

«Во время оккупации Гагры многие из тех, которые не смогли покинуть город, тайком приходили к нам. Подвал служил для них местом убежища. Как-то ночью и Хараза Чамагуа привел Баграт Сичинава. Помнится мне, как он воспринял весть о том, что над абхазской школой водрузили грузинский флаг. Он все хотел под покровом ночи пойти и снять вражеский атрибут. Хараз Чамагуа все же попался в руки врагам. Его же ученик – грузин по прозвищу «Тяпа», избил его до полусмерти. А ведь когда-то он его пожалел и дал возможность продолжить учебу в Гагрской второй школе. После пыток мхедрионовцев его и Баграта Багателия обменяли на грузинских пленных», – вспоминает поэтесса Белла Барциц.

Хараз Чамагуа трагически погиб в автомобильной аварии в 1992 году. Основанная им абхазская школа и сегодня продолжает жить. В послевоенный период школой более 20 лет заведовала ученица Хараза Хаджаратовича Татьяна Мукба. Ей удалось в сложное время заново собрать коллектив, набрать учащихся и дать новую жизнь школе. В настоящее время ее директором является молодой и перспективный педагог Хана Гунба. По инвестиционной программе социально-экономического развития нашей страны идет капитальное строительство Абхазской первой школы, и в наступающем учебном году планируется ее открыть.

Гагрская абхазская средняя школа всегда будет гордо нести имя своего создателя Хараза Хаджаратовича Чамагуа.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 126Выпуск: 3727Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»