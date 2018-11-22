ЭТОТ ВРАЧ ВЕРНУЛА МЕНЯ К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

Письмо в редакцию

Как-то, гуляя по городской набережной, я встретила свою бывшую коллегу по редакции. Разговорившись, не обошли стороной и насущную тему состояния здоровья. Богатая на стрессы послевоенная жизнь, сидячая работа и необратимое течение времени рано или поздно всех нас приводит к необходимости позаботиться и о себе. Поэтому я с интересом выслушала рассказ приятельницы о том, как ей удалось избавиться от многих недугов, пройдя курс лечения у врача-реабилитолога Полины Юрьевны Витальевой, ведущей приём в одном из кабинетов в «Доме Москвы».

Получив хороший лечебный эффект, моя коллега расхваливала методики традиционной восточной и западной медицины, которыми профессионально владеет Полина Юрьевна. Расставаясь, она дала мне номер ее телефона и порекомендовала последовать своему примеру, заверив, что результатом я буду довольна.

Лето прошло в деловой суете. Тепла солнца и целительной силы моря хватало для поддержания формы. Но спустя некоторое время, в межсезонье, я стала очень плохо себя чувствовать. Трудно было даже сказать, что у меня болело сильнее, и я поняла, что организм в целом даёт сбой. Тут-то я и вспомнила о рекомендациях приятельницы.

Созвонившись с Полиной Юрьевной, в назначенный час я пришла на приём. Встретила меня очень обаятельная молодая женщина. И буквально через несколько минут диалога я ощутила ее искреннее стремление помочь мне.

С каждой процедурой мне становилось все легче и легче. И это был прямой результат правильно подобранного курса лечения, в соответствии с индивидуальными особенностями человека и основополагающим врачебным принципом «Не навреди!».

Общаясь с ней в ходе лечения, я узнала, что Полина родом из Санкт-Петербурга. Там же закончила педиатрическую медицинскую Академию. Уже в годы учебы у нее сформировалось представление о позвоночнике как центральном «столпе» здоровья человека, определяющем функционирование внутренних органов. И сегодня её методы лечения во многом направлены на исцеление именно позвоночника, а через него и всего организма. В период учёбы она овладела и дополнительными методиками реабилитации – различными видами массажа, физиотерапией, ЛФК, очистительными техниками аюрведы, гимнастикой хатха-йоги.

В Абхазию П.Витальева приехала в начале 2000-х, когда по медицинским показаниям сыну нужно было поменять климат. Работала педиатром в санатории МВО вплоть до его закрытия. Как ценному специалисту ей было предоставлено гражданство РА. Со временем приобрела жилье, окончательно обосновавшись в Сухуме. Занялась частной практикой, и за сравнительно небольшой период работы сумела зарекомендовать себя востребованным специалистом.

В ее практику входит целый спектр методик – как широко известных, так и незаслуженно забываемых нашей медициной. Сама Полина Юрьевна говорит в расширенном интервью журналу «Культура и здоровье мира» (№1 за 2018 год): «Стандартной схемы лечения у меня нет даже в двух случаях идентичного диагноза. Придет один больной – почувствую, и начну с массажа, а над другим, возможно, сначала и молитву почитаю». И мне такой подход нравится, ведь настоящий врач – не только лекарь тела, но и психолог, помогающий преодолеть тяжёлое эмоциональное состояние.

Методы, которыми пользуется Полина Юрьевна, имеют истоки и в традиционной восточной медицине, и в педагогике, и в психологии.

С одной стороны, она рекомендует быть осторожными в применении модных методик «быстрого оздоровления», таких как закаливание ледяной водой или голодание – большинство из них дает лишь кратковременное симптоматическое улучшение, при длительном применении ведет к значительному ухудшению здоровья.

С другой – не забывать проверенных веками способов исцеления, таких как гирудотерапия (постановка медицинских пиявок), или чжень-цзю-терапия (воздействие на определенные точки тела специальными иглами или теплом полынной сигары).

Применяет она и еще один из древних приемов оздоровления – Аль-Хиджама – локальное кровопускание при застойных явлениях в разных областях тела.

Весь этот неординарный набор знаний, как она признается, ей передали прекрасные, образованные люди, встречавшиеся на ее жизненном пути и ставшие для нее учителями. С этим, она считает, ей повезло.

Большой радостью для неё стало и то, что повзрослевший сын пошел по её профессиональной стезе, и сегодня она с удовольствием передаёт ему свои немалые знания, формируя преемственность.

В заключение хочу сказать, что я благодарна судьбе за то, что мне удалось попасть именно к этому врачу-реабилитологу. Она умеет работать с людьми: чуткая, терпеливая, способная выслушать, посочувствовать, посоветовать. Полина Юрьевна обладает теми качествами, которые необходимы специалисту этой сферы. Она не только пропагандирует, но и сама ведет здоровый образ жизни. Честно говоря, я пришла к ней, не надеясь на быстрое исцеление. Но поэтапно, применяя разные методики, этот врач помогла мне вернуться к полноценной активной жизни, буквально поставила на ноги.

Очень хочется, чтобы эта публикация помогла жителям и гостям нашей республики оздоровиться. Сегодня я точно знаю: методика Полины Юрьевны – действенная. Она ведет прием по адресу: г. Сухум, ул. Генерала Дбар, дом 3 (Дом Москвы), кабинет 350. Предварительная запись по телефону: +7(940)-991-90-3.

Саида ЛУЦЕНКО, сотрудница агентства «Апсныпресс»

Номер: 126Выпуск: 3727Рубрика: обществоАвтор: Саида ЛУЦЕНКО, сотрудница агентства «Апсныпресс»