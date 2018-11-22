26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ЖИВЕМ ЛИ МЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМ ЗАКОНОМ СТРАНЫ?

На вопросы газеты «РА» отвечает Спикер Парламента В.Кварчия

– В действующей Конституции Республики Абхазия, принятой в 1994 году, закреплено всё, что связано с приобретением независимости, с правами и свободами человека и гражданина, со структурами ветвей власти – законодательной, исполнительной, судебной и т.д., – сказал Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Еремейович Кварчия, опережая мои вопросы к нему, когда я пришла на интервью. – Работа над Конституцией началась еще до войны, продолжалась в войну и после неё Зурабом Ачба и группой других юристов. В ходе работы над ней Владислав Григорьевич Ардзинба, пользуясь своими связями, привлекал многих консультантов из Москвы. В числе консультантов был и Юрий Калмыков. Наша Конституция – очень продуманная, она была проведена через все экспертизы.

– Почему Вы говорите об этом?

– Потому что когда начинаются различные предвыборные кампании – депутатов Парламента или президентов – начинают звучать призывы к изменениям в Конституции. А потом, после избрания, наступает тишина. До следующих выборов.

Тем не менее мы уже прикоснулись к ней. Определена процедура внесения поправок в Конституцию. Создан Конституционный суд, который не был предусмотрен в Конституции 1994 года. Создали также и Контрольную палату.

Сейчас, с приближением очередных выборов, снова звучат пожелания и призывы внести изменения в основы конституционного строя.

– А живем ли мы сегодня в соответствии с Конституцией страны?

– Скажите, а когда она нам мешала жить или мешает ли сегодня? Хотя Конституция предоставляет больше прав президенту, но это делалось в связи с теми условиями, которые существовали тогда. Можно сегодня говорить об уравновешивании ветвей власти, но это надо делать тонко и хорошо продуманно, иначе можно наломать дров. Да, мне лично непонятно, почему один человек решает вопросы внешней политики, да и внутренней – тоже, почему серьезные государственные вопросы, обозначенные президентом, не рассматривают Парламент и другие структуры. Важнейшие государственные проблемы должны решаться согласованно со всеми ветвями власти. Программы любого президента должны подвергаться экспертизе, обсуждаться хотя бы на уровне Парламента. А живем ли мы по Конституции? Она – Основной Закон страны. Соблюдение её статей обязательно для всех, в том числе и для членов Правительства, и для депутатов.

Да, мы нарушаем Конституцию, и опять это чаще происходит накануне выборов. На уровне партий, общественных организаций, для достижения своих целей, мы требуем досрочной отставки президентов, при этом безосновательно и, как правило, не так важны их ошибки или успехи. Бесконечные, несанкционированные митинги, собрания с целью опорочить действующую власть приводят к дестабилизации в обществе, к его стагнации, дискредитируют не только власть, но и государство и страну в целом. А правительство и президент при такой ситуации не могут выполнять в полной мере свои обязательства.

– А насколько нарушаются конституционные права человека в нашем государстве?

– Как и в любом государстве, у нас проявляются случаи нарушения прав человека и гражданина. Недавно был создан и начал работать институт Уполномоченного по правам человека. Будем надеяться, что многие проблемы он снимет.

– Не нарушается ли одно из основных прав человека – право на труд? Ведь многие, даже с высшим образованием, не могут найти себе работу…

– Наше государство пока экономически слабо развито, и это является причиной того, что не все могут трудоустроиться, особенно по профессии. В процессе наступательного развития государства эта проблема должна сняться. Вместе с тем тот, кто хочет работать, всегда найдет для себя занятие, – земли в Абхазии хватает, да и фронта работы в других местах – тоже, иначе бы не приезжало к нам такое большое количество гастарбайтеров.

Предваряя другие твои вопросы, скажу, что в целом мы живем по Конституции страны. Однако меня всегда серьёзно тревожит, что до сих пор мы грубо нарушаем одну из важнейших её статей – 6-ю, о государственном языке. И обидно, что те, кто должен защищать Конституцию, сами выступают в качестве её нарушителей. Я имею в виду чиновников, интеллигенцию, а также депутатов Парламента.

Несоблюдение норм Конституции, в том числе невыполнение статьи о государственном языке, не может не беспокоить тех, кто думает о настоящем и будущем Абхазского государства.

Интервью вела Заира ЦВИЖБА

Номер: 126Выпуск: 3727Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА