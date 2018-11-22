Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2018 год»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 29 декабря 2017 года № 4536-с-VI «О Республиканском бюджете на 2018 год» (газета «Республика Абхазия», № 3 (3604), 22-23 января 2018 года) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные параметры Государственного бюджета Республики Абхазия на 2018 год

Утвердить общий объем Государственного бюджета Республики Абхазия на 2018 год по доходам в сумме 9 501 746,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 10 384 078,6 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета 882 332,2 тыс. рублей согласно Приложению 1 к настоящему Закону.»;

2) части 2-3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить общий объем расходов республиканского бюджета на 2018 год в сумме 8 282 731,5 тыс. рублей.

3. Установить размер дефицита республиканского бюджета на 2018 год в сумме 850 307,6 тыс. рублей.»;

Номер: 126Выпуск: 3727Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия