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Закон Республики Абхазия
О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2018 год»
Статья 1
Внести в Закон Республики Абхазия от 29 декабря 2017 года № 4536-с-VI «О Республиканском бюджете на 2018 год» (газета «Республика Абхазия», № 3 (3604), 22-23 января 2018 года) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные параметры Государственного бюджета Республики Абхазия на 2018 год
Утвердить общий объем Государственного бюджета Республики Абхазия на 2018 год по доходам в сумме 9 501 746,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 10 384 078,6 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета 882 332,2 тыс. рублей согласно Приложению 1 к настоящему Закону.»;
2) части 2-3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов республиканского бюджета на 2018 год в сумме 8 282 731,5 тыс. рублей.
3. Установить размер дефицита республиканского бюджета на 2018 год в сумме 850 307,6 тыс. рублей.»;
Номер: 126
Выпуск: 3727
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия