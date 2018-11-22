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ВСТРЕЧИ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ НАШИ ОТНОШЕНИЯ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риадом Хаддадом.
Глава государства приветствовал гостя.
«Рад видеть Вас в Абхазии. Вам известно, что мы побывали в Сирийской Арабской Республике. Был подписан ряд важных документов, которые нацелены на развитие политических и экономических отношений с Сирией.
Мы благодарны руководству Сирии, об этом мы говорили и на встрече с Башаром Асадом, за мужественное решение о признании Абхазии. Наша главная задача сегодня – продолжить то, что было намечено на этих встречах.
Мы видели героическую борьбу, которую ведет Сирийская Арабская Республика. Мы видели разрушения, но видели и готовность народа быстрее залечить раны, строить свою страну и развивать отношения с внешним миром.
Самые добрые пожелания руководству в лице президента Башара Асада и сирийскому народу, которые тепло нас встречали», – сказал Президент.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад Хаддад поблагодарил Президента за прием:
«Я приехал к вам для того, чтобы передать приветствие руководства страны, его превосходительства Башара Асада. Ваш визит оставил прекрасные впечатления у нашего руководства и народа. Руководство Сирии постоянно говорит о том, что мы поддерживаем народ Абхазии, и тому прямым доказательством служат наши искренние и дружественные отношения, а также соглашения, подписанные в ходе вашего визита. Наша работа как Посольства заключается в постоянном укреплении отношений между народами и руководством обеих стран.
Я был рад побывать на выставке ремесленников. Это прямое свидетельство того, что мы на правильном пути. Благодарю вас за эту встречу и ваш визит. Желаю вашей стране процветания и развития».
Номер: 126
Выпуск: 3727
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА