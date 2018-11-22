ВСТРЕЧА РАУЛЯ ХАДЖИМБА И ВЛАДИМИРА ПУТИНА

21 ноября в Сочи состоялась встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина

Владимир Путин: Уважаемый Рауль Джумкович, я очень рад Вас видеть. Мы встречались летом этого года по случаю юбилея признания республики. Сейчас не буду вдаваться в характер наших отношений, который, безусловно, носит особый, стратегический, союзнический характер. Мы с Вами договорились, что увидимся в такой максимально нейтральной обстановке и поговорим по текущим рабочим вопросам. Их наверняка много. Товарооборот у нас растет, но, в общем, небольшими темпами: 5 % в прошлом году, 2 % за первые 9-10 месяцев текущего года. И предприятия, правда, работают, но, я думаю, этого недостаточно. Мы и тогда говорили, что нужны дополнительные усилия для того, чтобы подтолкнуть развитие экономики. Я очень рад Вас видеть для того, чтобы действительно в неформальной обстановке поговорить по всем вопросам, которые Вы считаете наиболее актуальными для развития республики.

Рауль Хаджимба: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу Вам выразить благодарность за возможность вновь встретиться с Вами. После наших августовских встреч есть вопросы, которые, наверное, следовало бы нам обсудить. Наши встречи уже стали традиционными, и они свидетельствуют о тех отношениях, которые складываются между нашими государствами.

За это время работа по линии Инвестпрограммы проводится интенсивно. Есть успехи. Не менее важными являются для нас работы, которые проводятся по линии Инвестиционного агентства. Есть объекты, которые на стадии завершения. Есть мероприятия, которые завершены, и объекты приступили к работе, особенно в части аграрного сектора, и те, о которых мы с Вами говорили, по линии Информационно-координационного центра, оборонного ведомства, которые непосредственно активно работают. За этот год проведено более 94 мероприятий, которые свидетельствуют об интенсивности взаимоотношений между нашими военными ведомствами. Это важно для Абхазии и демонстрирует ещё раз наши отношения.

Номер: 126Выпуск: 3727Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА