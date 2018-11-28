КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ, НО СМОТРЕТЬ НА ДЕСЯТЬ ШАГОВ ВПЕРЕД

Абхазо-грузинская граница живет своей жизнью. Все чаще раздаются голоса: «Надо ее наглухо закрыть». Другие же, наоборот, говорят: «Необходимо сделать послабление». Ни то, ни другое делать не стоит. Просто надо ее хорошо контролировать с пользой для нашей страны.

Граница в любом государстве, где есть контрольно-пропускные пункты с кучей проверяющих из разных структур, всегда манит к себе как место, на котором можно хорошо заработать. Нелегально. А кто откажется от больших денег, не облагаемых налогом?

Вскоре после Победы 30 сентября 1993 года граница по реке Ингур стала неплохо работать. Из Абхазии туда увозили металл, бензин, оборудование, древесину. Этим не занимались жители Галского района. Напуганные оглушительной победой Абхазской армии они хотели одного – уцелеть, чтобы их никто не беспокоил. В 1994 году сознательные граждане сообщили нашей редакции: «Печатные станки, которые вы ищите по всей Абхазии (во время войны 1992-93 гг. грузинские агрессоры сожгли сухумскую типографию. – Ред.) находятся в Гале в идеальном состоянии и готовы к отправке… в Грузию».

Редакция газеты «Республика Абхазия» эти станки не без скандала все-таки привезла в Сухум. Нас еще долго ругали, что мы осмелились сорвать сделку.

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Массовый переход в обоих направлениях по реке Ингур был всегда, за исключением, когда границу закрывали в особые для Абхазии дни или в случае ЧП.

У жителей Галского района достаточно родственников в Грузии – там учатся дети, многие граждане получают пенсии, пособия. Запретить им ездить к родным невозможно, а постоянно контролировать их передвижение очень сложно и, может быть, кому-то и не хочется.

В итоге, мы до сих пор не знаем, с какими мыслями жители этого приграничного района пересекают Ингур – как границу единого грузинского государства или как границу независимой страны?

Суть да дело, год за годом, а бизнес себя такими вопросами не обременяет.

Наши граждане, облеченные властью разных уровней, в послевоенное время с деловыми людьми в Грузии через галских посредников наладили завоз в Абхазию окорочков, зелени, овощей, фруктов, сигарет.

Такой нелегальный бизнес приносит большие деньги в частные карманы. Когда наши пограничники, милиция задерживали машины с товаром, которые потом стояли арестованные на площадках, раздавались телефонные звонки в разных инстанциях, и все возвращалось на круги своя.

Несколько раз наша газета писала о таких незаконных перемещениях товаров через Ингур. И часто мы слышали от людей, занимающихся этим бизнесом, ответ: «Все это способствует спокойствию, миру, стабильности во взаимоотношениях между людьми». К чести всех президентов РА, они принимали многие документы, регулирующие в том числе перемещение товаров через границу. Но что-то всегда не срабатывает и не доводится до конца.

На наших рынках в обилии фрукты, овощи и другие товары из Грузии. Когда продавец сообщает: «Приходите через три дня, будут хорошие яблоки, виноград, черешня…», понимаешь откуда прибудет товар. Да и сами они не скрывают этого.

Недавно в районе сухумского рынка в один из многочисленных мебельных магазинов завезли мебель и мелкую бытовую технику. Когда я спросил знакомого водителя, откуда он это доставил, тот красноречиво показал глазами на восток.

Наше государство на таких вольных перевозках теряет огромную прибыль. Хотя все прекрасно знают, кто чем занимается и откуда привозит товар. Уже не один десяток лет кто-то и что-то мешает сделать на границе все как положено – оснастить ее современным оборудованием, спецтехникой и вести доскональный учет прохождения людей и товаров. Не надо ни на минуту забывать, что это граница не просто с соседней Грузией, а со страной, которая в упор не видит новую, независимую Абхазию. Напротив, Грузия игнорирует нас, ставит палки в колеса, постоянно чернит образ Абхазии, «отколовшуюся от нее», а заодно и Россию.

Когда Абхазия участвует в различных мероприятиях за рубежом, Грузия стремится помешать ей. А на все «шалости» по реке Ингур в Тбилиси смотрят сквозь пальцы. Целенаправленно. Они прекрасно понимают, что это не просто перемещение чего-либо, это работает идеология, которая капля за каплей меняет мнение наших людей, их сознание, понимание происходящего.

Недаром премьер-министр Грузии, выступая на последней сессии ООН, с воодушевлением рассказал присутствующим, что «идет понимание наших народов через их общение и связи. Мы хотим, чтобы в Абхазии наши граждане также жили достойно. В этом не должна мешать Россия».

Какая из стран-участниц ООН не согласится с такой постановкой вопроса? Ведь все за стабильность и мир без войны. И, как правило, принимаются соответствующие решения, во многих случаях нас не устраивающие.

Вот и ЕС предлагает Грузии сделать все, чтобы граждане Абхазии «смогли легко общаться, заниматься торговлей, своими делами, даже выходить со своим товаром на европейские страны». То есть предлагаются новые проекты интеграции Абхазии и Грузии. Принимаются такие проекты не в течение одного месяца, а после длительного изучения обстановки.

Несколько лет назад в беседе с представителем одной международной организации, когда он на мои рассуждения о приобретенной Абхазией независимости от Грузии «объяснил», как наши люди «контролируют» границу на Ингуре, я ему сказал: «Не может быть». «Что вы хотите от простых людей, если сам чиновник… занимается этим», – бросил мне на прощание европеец.

Изменилось ли что-то с тех времен? Ни на какие провокации мы не поддадимся, скажет, уверен, большая часть нашего населения. Но процесс «работы границы по Ингуру» продолжается и, видимо, принесет желанные результаты.

Особенно «трогательно и гордо» слышать такую оперативную сводку, когда на границе задерживают жителя РА за контрабанду десяти блоков сигарет, которые он хотел реализовать за Ингуром. Что тут скажешь – так им и надо, этой нищей Грузии, которая даже сигареты «стреляет» у Абхазии.

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Читая другие СМИ.

РЕГИНФО, ГРУЗИЯ ОНЛАЙН

…Сегодня необходимо превратить Самегрело в торговый путь, в котором можно будет полностью мобилизовать торговый потенциал соседей и вывоз продукции в Европу.

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Кандидат в президенты С.Зурабишвили:

…Я так вам скажу: президент Грузии будет единственным защитником абхазского языка, абхазской идентичности и объединения страны. Это его три обязанности, которые я буду выполнять со всей имеющейся у меня энергией.

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Из доклада главы Совета Европы Турбьерн Ягланд о конфликте в Грузии:

...Из-за невозможности оценить ситуацию непосредственно в Абхазии, с точки зрения прав человека, информация в документе представлена народными защитниками, также представителями международных организаций и местных НПО, работающих по вопросам урегулирования конфликтов и примирения.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 127Выпуск: 3728Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА