АПСНЫ. Только положительные оценки

Два дня в Сухуме проходил туристический форум «Visit Apsny», организованный Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия совместно с Абхазским союзом туризма под эгидой Министерства по курортам и туризму. Этого дня, когда второй туристический форум начнёт свою работу, многие жители нашей страны ждали давно. Кто-то потому что он был организатором мероприятия, кто-то – участником, а кто-то имел желание ознакомиться с мастерством сирийских ремесленников, которые впервые привезли в Абхазию свои лучшие изделия. 19 ноября состоялось открытие мероприятия, в котором приняли участие Президент РА Рауль Хаджимба и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин.

Приветствуя гостей, президент Торгово-промышленной палаты РА Тамила Мерцхулава рассказала, что идея проведения форума принадлежала основателю и первому руководителю ТПП РА, экс-премьер-министру республики Геннадию Леонидовичу Гагулия, трагически ушедшему из жизни в сентябре этого года. Абхазский союз туризма, которому в этом году исполняется два года, был создан по его же инициативе.

Президент ТПП РА отметила, что количество гостей форума в этом году увеличилось двое. В рамках взаимного признания и установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой на форум приехала делегация из Сирии во главе с председателем Союза ремесленников Сирии господином Наджи Аль Хадуа. В составе делегации так же председатель Союза ремесленников Дамаска господин Исам Аль Зейбак, представитель ТПП РА в Сирии Низар Альджаббан и представители туристической фирмы «AlTamayoz.Co». На форум приехали и гости из Республики Крым во главе с первым министром по курортам и туризму Крыма Еленой Юрченко. В мероприятии также участвовали эксперты из Москвы, Ростова-на-Дону, Сочи, Севастополя. По словам Тамилы Мерцхулава, это говорит о том, что мы на правильном пути, ведь цель форума – развитие туристической отрасли в Абхазии.

Уверенность в том, что участие сирийской и крымской делегаций в туристическом форуме имеет большое значение, выразил министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия, выступая перед гостями. По его словам, туризм для Абхазии является приоритетной отраслью экономики Абхазии, поэтому очень важно дружить и выстраивать отношения с другими республиками на взаимовыгодной основе.

В своём выступлении первый министр по курортам и туризму Республики Крым Елена Юрченко отметила, что их делегация в рамках подписанного межправительственного соглашения переходит от слов к делу:

«Можно фантазировать как сделать лучше наши отношения, а можно, объединив усилия, свои знания, опыт и навыки, свой туристический потенциал сделать так, чтобы гости, приезжая в Абхазию, чувствовали, что их здесь ждут и что Апсны – это действительно Страна Души. Нужно сделать так, чтобы турист, приехав в Абхазию, обязательно захотел сюда вернуться, и не раз», – сказала министр по курортам и туризму Крыма.

Она сообщила, что Министерство по курортам и туризму Крыма совместно с Ассоциацией союза туризма Абхазии завершила работу над мобильным приложением «Карта гостя Абхазии», в которое вошли лучшие объекты размещения, питания и все достопримечательности республики. При этом гости увидят, что туристский продукт в Абхазии – это в первую очередь безопасный и яркий продукт, это территория, куда нужно приезжать.

Продолжая мероприятие, Тамила Мерцхулава напомнила гостям и участникам форума о недавнем официальном визите делегации Республики Абхазия во главе с Президентом РА Раулем Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику.

В рамках этого визита состоялось подписание ряда соглашений, и Торгово-промышленная палата приняла участие в 60-й международной Дамасской ярмарке. Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве ТПП РА с Союзом ремесленников Сирии. Председатель данного Союза господин Наджи Аль Хадуа обратился с просьбой организовать в Абхазии выставку-ярмарку продукции сирийских ремесленников.

Президент Торгово-промышленной палаты пообещала господину Наджи Аль Хадуа устроить в Абхазии эту выставку, и как вы видите, она своё обещание сдержала, и можно быть уверенными в том, что данная выставка проложит хорошее начало, которое будет способствовать дальнейшему развитию торговых отношений между нашими республиками.

В свою очередь глава сирийской делегации, председатель Союза ремесленников Сирии господин Наджи аль Хадуа от всей души поблагодарил дружественный абхазский народ за возможность принять участие в форуме и показать в Абхазии лучшие изделия сирийского ремесла и выразил огромную благодарность Торгово-промышленной палате РА и лично ее президенту Тамиле Мерцхулава за приглашение посетить Абхазию и принять участие в выставке.

От имени всей делегации, всего сирийского народа и от имени Президента Сирийской Арабской республики Башара Асада он приветствовал народ Абхазии и его Президента Рауля Хаджимба, пожелал мира, благополучия, прогресса и процветания, отметив, что для них это большая честь побывать в гостеприимной Абхазии, больше узнать о культуре абхазского народа, и это в дальнейшем, по его мнению, поможет в налаживании сотрудничества в ремесленной сфере. Гость из Сирии также отметил, что и Абхазия обладает уникальными возможностями в области культурных ремесел и других промыслов, так как знаком с уникальными творениями абхазских мастеров, представляющих богатое национальное наследие. Господин Наджи Аль Хадуа преподнёс в дар Раулю Хаджимба самую дорогую и ценную в Сирии ткань «агабани». От имени Союза ремесленников Дамаска, председатель Союза господин Исам Аль Зейбак, преподнес президенту символ площади Марджи, которая находится в центре Дамаска.

Рауль Хаджимба поблагодарил гостей за ценные подарки и выразил надежду, что ярмарка-выставка сирийских ремесленников станет традиционной.

«На форуме представлены две республики – Сирия и Крым. Это говорит о том, что мы расширяем сотрудничество и это важно и для Абхазии, и для наших друзей. Передаю самые искренние и добрые пожелания народу Сирии, который продолжает отстаивать свои права за независимость. Желаю всем участникам форума успеха и плодотворной работы», – сказал Рауль Хаджимба.

Председатель Абхазского союза туризма Анна Калягина отметила, что Ассоциация за два года успела сделать немалое, она и в дальнейшем будем продолжать сотрудничать с коллегами, в том числе и зарубежными. А туристический форум – это одна из форм сотрудничества.

Президент Рауль Хаджимба ознакомился с продукцией абхазских производителей и с изделиями сирийских ремесленников, обошёл вместе с президентом ТПП РА все выставочные столы. Форум продолжил свою работу пленарным заседанием. Затем состоялись экспертные панельные и тематические сессии и круглые столы. Обсуждались итоги туристического сезона в Абхазии, говорилось и том, как улучшить туристическую сферу республики.

В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой РА и международным издательским домом «ЕВРОМЕДИА». Документ подписали президент ТПП РА Тамила Мерцхулава и директор департамента по работе с органами власти ИД «ЕВРОМЕДИА» Наталья Власенко.

Подписано соглашение о сотрудничестве между туристической фирмой «Dolce Vita» и туристической компанией Сирийской Арабской Республики «AlTamayoz.Co». Документ подписали директор «Dolce Vita» Инара Даурова и директор «AlTamayoz.Co» господин Аль Акта Манар.

Подписано также соглашение между Абхазским союзом туризма и Ассоциацией «Туристический альянс Крыма». Под ним свои подписи поставили президент НП «Абхазский союз туризма» Анна Калягина и член Ассоциации «Туристический альянс Крыма» Елена Юрченко.

Форум продолжил свою работу и во второй день. Круглые столы, на которых обсуждались перспективы туриндустрии Абхазии, презентация мобильного приложения «Карта гостя Абхазии», ну и конечно же, ярмарка – выставка абхазских производителей и сирийских ремесленников.

Изделия сирийских ремесленников заняли почти половину ярмарки-выставки. Сирийские бизнесмены привезли с собой яркую домашнюю утварь, иконы, шкатулки, шахматные доски, сирийские сладости, масла, благовония, косметику, национальные музыкальные инструменты и ещё многое другое. Все это конечно имело спрос среди посетителей выставки.

Во второй половине дня выставку-ярмарку посетил Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад Хаддад. Его сопровождали министр иностранных дел РА Даур Кове и Посол Абхазии в России Игорь Ахба.

Приглашение посетить выставку послу Сирии было отправлено Торгово-промышленной палатой РА через Министерство иностранных дел Республики Абхазия.

Сначала Риад Хаддад с президентом ТПП РА, которая знакомила с представителями абхазских фирм, обошел ряды с продукцией местных производителей. Абхазские бизнесмены встречали его очень радушно и угощали своей продукцией.

Особое внимание Посол уделил своим соотечественникам. С каждым поговорил, сфотографировался, дал оценку представленной ремесленниками продукции. Один из участников выставки-ярмарки подарил фотографии в металлических рамках ручной работы Риаду Хаддаду фото Президента Сирии Башара Асада, личные фотографии Дауру Кове и Тамиле Мерцхулава и фотографию Геннадия Леонидовича – его сыну, вице-президенту ТПП Астамуру Гагулия.

Во время пресс-подхода Посол рассказал, что это его первый визит в Республику Абхазия, и он не мог не воспользоваться прекрасной возможностью посетить выставку, в которой участвуют ремесленники из Сирии.

– Я рад тому, что увидел, так как это говорит о том, что отношения между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой развиваются, а я как Посол буду делать все, чтобы отношения между двумя странами крепли. Если наши бизнесмены приехали сюда, значит, отношения уже укрепляются. Я как представитель правительства Сирии, заявляю, что мы вместе с народом Абхазии, который освободился от гегемонии Грузии, и потому поздравляю народ Абхазии за его достижения. Те договоренности, которые были подписаны во время визита Президента Абхазии в Сирию в сентябре, будут реализованы в ближайшее время, – подчеркнул Риад Хаддад.

Риад Хаддад также сообщил, что Сирийское посольство вместе с Президентом Абхазии, МИД РА и Послом Абхазии в Москве ведут работу по организации визита Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в Абхазию.

Форум завершил свою работу, а все кто был заинтересован в выставке Союза ремесленников Сирии, могли прийти и на третий день. После того как ярмарка-выставка завершилась, у гостей из Сирии была возможность увидеть достопримечательности Абхазии, и все, с кем мне удалось пообщаться, говорили, что им очень понравилось в Абхазии: наша природа, гостеприимство и люди, добрые и открытые.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 127Выпуск: 3728Рубрика: экономикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ