НЕ СТАЛО САИДЫ ГУНБА

Ушла из жизни серебряный призер Олимпийских игр, мастер спорта СССР международного класса, почетный мастер спорта Республики Абхазия по легкой атлетике Саида Капасовна Гунба.

Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту и спортивная общественность страны выражают свои глубокие соболезнования родным и близким Саиды Капасовны. Мы разделяем боль тяжелой утраты вместе с вами.

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Мастер спорта международного класса, серебряный призер ХХII Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году, Саида Капасовна Гунба родилась в 1959 году в с. Лыхны, Гудаутского района.

В легкую атлетику С.Гунба пришла в 1974 году. Тренировалась под руководством Михаила Каракеяна, Ильи Гигаури. В состав команды СССР по легкой атлетике вошла в 1977 году.

Саида Гунба – победительница первенства СССР среди юниоров в Риге в 1978 году. Чемпионка 12-й летней Спартакиады народов СССР в 1979 году. Чемпионка СССР в 1978 году в Тбилиси. Победительница женского полуфинала кубка Европы в Нидерландах в 1979 году и турнира звезд в Токио в 1989 году.

Результат на Олимпийских играх Саиды Гунба, с которым она заняла 2-е место, – 67, 76 метра. Первое место Гунба тогда уступила кубинке Марии Каридад Колон.

Личный рекорд по метанию копья Саиды Гунба – 68,28 метра, который она установила в 1980 году.

Работала консультантом по легкой атлетике в Министерстве по делам молодежи, спорта, курортов и туризма Республики Абхазия.

За выдающиеся спортивные достижения награждена орденом «Знак Почета». За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, награждена медалью «За отвагу».

За заслуги в развитии спорта в Республике Абхазия награждена орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Номер: 127Выпуск: 3728Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс